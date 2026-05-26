أثارت تصريحات أحمد سيد زيزو، لاعب منتخب مصر، حالة من الجدل بعد حديثه عن علاقته بلاعبي الزمالك، إلى جانب تطرقه للحديث عن محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومنتخب مصر وطموح المشاركة في كأس العالم.

وقال زيزو، خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون سبورت"، إنه لا يعلم آخر تطورات ملف مستحقاته المالية لدى الزمالك أو القضايا المتداولة بين الطرفين، مؤكدًا أن الأمر لم يعد بيده في الوقت الحالي.

قوة جماهير الزمالك

وأشار إلى الدور الكبير الذي تلعبه جماهير الزمالك في دعم الفريق، قائلاً إن الجماهير تمثل نحو 80% من قوة النادي، معتبرًا أنها السبب الرئيسي في استمرار اللاعبين في المنافسة رغم التحديات المختلفة التي يواجهها الفريق.

وأضاف أن جماهير الأهلي تمتلك التأثير ذاته داخل ناديها، لكنه أوضح أن الأهلي يتمتع بإمكانيات كبيرة ومنظومة عمل مستقرة لا تتوافر بنفس الشكل داخل الزمالك.

علاقته بقائد الزمالك السابق شيكابالا

وعن علاقته بقائد الزمالك محمود عبد الرازق "شيكابالا"، كشف زيزو أنه لم يلتقِ به منذ رحيله عن القلعة البيضاء، مؤكدًا أنه سيحرص على مصافحته حال التقيا مجددًا. كما أوضح أنه لم يبلغ شيكابالا بقرار رحيله عن النادي قبل اتخاذه.

وأشار زيزو إلى استمراره في التواصل مع بعض لاعبي الزمالك، لكنه رفض الكشف عن أسمائهم، مبررًا ذلك برغبته في تجنب تعرضهم لأي ضغوط أو انتقادات من الجماهير أو داخل النادي.

استعدادات منتخب مصر للمشاركة في كأس العالم

وفي سياق آخر، تحدث زيزو عن منتخب مصر، مشيدًا بطموحات الجهاز الفني بقيادة حسام حسن وإبراهيم حسن، مؤكدًا أن المنافسة على التأهل وتحقيق نتائج إيجابية في كأس العالم ليست مستحيلة في ظل امتلاك المنتخب مجموعة مميزة من اللاعبين.

كما أشاد بالنجم محمد صلاح، واصفًا إياه باللاعب الأسطوري وصاحب الطموح الدائم، مؤكدًا أن مسيرته وإنجازاته تتحدث عنه.

وعن اللاعب الذي يتمنى مبادلته القميص، اختار زيزو النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مشيرًا إلى أنه مثله الأعلى في عالم كرة القدم.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية المباريات الودية المقبلة أمام روسيا والبرازيل، معتبرًا أنها تمثل فرصة قوية لتجهيز المنتخب الوطني والتعرف على الجوانب التي تحتاج إلى تطوير قبل خوض منافسات كأس العالم.

