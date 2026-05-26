يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء اليوم اجتماعًا لمجلس الوزراء الأمني، في أول اجتماع من نوعه منذ ظهور تقارير تتحدث عن اتفاق أمريكي إيراني يجري العمل على إعداده، وهو ما أثار انتقادات داخل الأوساط الإسرائيلية، حيث وصفه مسؤولون في مناقشات خاصة بأنه "فكرة سيئة"، حسب ما أفادت شبكة سي إن إن الأمريكية.

وبحسب مصدرين إسرائيليين تحدثا لشبكة سي إن إن، فإن نتنياهو، رغم تجنبه توجيه انتقادات علنية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أقر خلال نقاشات خاصة بأن قدرته على التأثير في عملية اتخاذ القرار داخل واشنطن وفي المفاوضات مع إيران محدودة.

ووفق ما يفهمه المسؤولون الإسرائيليون حاليًا، فإن الاتفاق المطروح لا يعالج المخاوف الرئيسية لإسرائيل المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني ومخزون اليورانيوم المخصب.

كما تشير التقارير إلى أن إيران تسعى إلى تعزيز وقف إطلاق النار في لبنان، في وقت كثف فيه حزب الله هجماته اليومية باستخدام الطائرات بدون طيار ضد القوات الإسرائيلية والمناطق الحدودية الشمالية.

وتزامنًا مع هذه التطورات، يواجه نتنياهو ضغوطًا متزايدة من خصومه السياسيين وأطراف داخل الائتلاف الحاكم.

وقال غادي آيزنكوت، رئيس الأركان السابق للجيش الإسرائيلي والذي يقود حاليًا حزبًا يسعى إلى إزاحة نتنياهو بعد الانتخابات المقبلة، إن الوضع يمثل "وقف إطلاق نار قسريًا بشروط مجحفة بحق إسرائيل"، مضيفًا أن ذلك يعرض سكان الشمال وعناصر الجيش الإسرائيلي للخطر.

ومن جانب آخر، دعا الوزيران إيتامار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، وهما من حلفاء نتنياهو في اليمين المتطرف، إلى تبني رد عسكري أكثر تشددًا.

وحث بن غفير نتنياهو على مواجهة ترامب وإبلاغه بأن إسرائيل لا يمكنها القبول بهذا الوضع، فيما اعتبر سموتريتش أن التعامل مع ما وصفه بالتهديد الاستراتيجي لا يجب أن يقتصر على الوسائل الدفاعية، وإنما يتطلب تغييرًا في قواعد التعامل والمعادلة القائمة.

وقال سموتريتش إنه مقابل كل طائرة مسيرة مفخخة يجب إسقاط عشرة مبانٍ في بيروت.

وفي ظل هذه الانتقادات، أصدر نتنياهو يوم الاثنين بيانًا مصورًا أعلن فيه أن الجيش الإسرائيلي سيوسع نطاق ضرباته في لبنان، وذلك بعد يوم شهد إطلاقًا مكثفًا للطائرات بدون طيار من جانب حزب الله.

وقال نتنياهو: "يجب أن نزيد من الضربات، ونزيد من حدة الهجوم. سنضربهم ضربة حاسمة".