أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس غدًا الأربعاء أول أيام عيد الأضحى المبارك، إذ توقعت أن يسود طقس ربيعي معتدل الحرارة في الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارًا على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة إلى مائل للبرودة ليلًا.

وأضافت الأرصاد أن القاهرة الكبرى تسجل 30 درجة، والسواحل الشمالية 25 درجة، وشمال الصعيد 33 درجة، وجنوب الصعيد 37 درجة.

وحذرت الهيئة من الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق.

وأشارت إلى فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

كما تنشط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر وجنوب البلاد.