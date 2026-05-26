العدل يفتح النار على زيزو: غير صادق وبشكر والده على بيزيرا

احتفلت جماهير ماميلودي صن داونز مع لاعبي الفريق عقب التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الجيش الملكي المغربي في المباراة النهائية للبطولة.

وتُوج الفريق الجنوب أفريقي باللقب القاري للمرة الثانية في تاريخه، ليضيف إنجازًا جديدًا إلى سجل بطولاته القارية، بعدما قدم مشوارًا مميزًا خلال منافسات الموسم الحالي.

وشهدت العاصمة الجنوب أفريقية أجواءً احتفالية كبيرة، حيث حرصت أعداد غفيرة من الجماهير على استقبال بعثة الفريق فور وصولها من المغرب، حاملين الأعلام واللافتات ومرددين الهتافات احتفالًا بالإنجاز القاري.

كما التقط اللاعبون صورًا تذكارية مع الجماهير وكأس البطولة، وسط أجواء من الفرحة والسعادة بعد النجاح في حصد اللقب الأفريقي الأغلى على مستوى الأندية.

وتعكس هذه الاحتفالات حجم الإنجاز الذي حققه صن داونز، بعدما نجح في اعتلاء منصة التتويج القارية مجددًا، مؤكداً مكانته بين كبار أندية القارة السمراء ومواصلاً حضوره القوي في المنافسات الأفريقية.

