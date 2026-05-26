حساب وهمي وأوراق مضروبة.. سقوط محتال "شقق الإسكان" في قبضة الأمن

كتب : رمضان يونس

04:33 م 26/05/2026 تعديل في 04:52 م

نصاب شقق الإسكان

ألقت أجهزة الأمن، القبض على شخص بتهمة النصب على مواطنين، عبر إيهامهم بقدرته على تسهيل إجراءات الحصول على وحدات سكنية تابعة للإسكان الاجتماعى. بغرض الاستيلاء على أموالهم.

وأفادت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنسيقًا مع قطاع الأمن العام ، أن شخصا محكوم عليه غيابياً فى عدد من القضايا بإجمالى مدد حبس 18 سنة"، مقيم بدائرة مركز شرطة الزرقا بدمياط، يدير صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي بغرض النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

أرباح وهمية وأوراق مزيفة


وذكرت التحريات أن صاحب الحساب زعم قدرته على تسهيل إجراءات حصول مواطنين على وحدات سكنية في مشروعات الإسكان الإجتماعى وتقاضى منهم مبالغ مالية عبر وسائل الدفع الإلكترونية لتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من إلقاء القبض عليه حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية، بحوزته " 2 هاتف محمول"بفحصهما تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى.

و بمواجه المتهم أقر بارتكاب 6 وقائع نصب بذات الأسلوب، اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.

شقق الإسكان وزارة الداخلية النيابة العامة احتيال

