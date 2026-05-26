"حل أول قضيتين عبر الأبلكيشن".. كم يتبقى على الزمالك لإنهاء أزمة القيد؟

كتب : محمد خيري

11:55 ص 26/05/2026

نادي الزمالك

نجح نادي الزمالك في إغلاق أول ملفين من ملفات إيقاف القيد المفروضة عليه من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وذلك من خلال الإيرادات المتحصلة من تطبيق "زملكاوي" المخصص لاشتراكات جماهير القلعة البيضاء.

وقام الزمالك بسداد المستحقات المالية الخاصة بكل من البرتغاليين لويس فيسنتي كاسترو وجواو إسبينوسا ميجيل، مساعدي المدير الفني السابق جوزيه جوميز، بإجمالي يقارب 30 ألف دولار، ليتم إنهاء القضيتين رسميًا.

أكثر من 6.5 مليون دولار مطلوبة

ورغم نجاح النادي في تسوية أول قضيتين، لا تزال إدارة الزمالك مطالبة بتوفير نحو 6.5 مليون دولار، بما يعادل تقريبًا 330 إلى 350 مليون جنيه مصري، من أجل تسوية باقي القضايا ورفع عقوبة إيقاف القيد بشكل كامل خلال الفترة المقبلة.

أبرز القضايا المتبقية على الزمالك

وتتوزع المبالغ المستحقة على عدد من المدربين واللاعبين والأندية، وجاءت على النحو التالي:

-أندريه ستيفان بيكي (مساعد جوزيه جوميز): 20 ألف دولار.
-كريستيان جروس (المدير الفني السابق): 133 ألف دولار.
-جوزيه جوميز (المدير الفني السابق): 120 ألف دولار.
-فرجاني ساسي (لاعب الزمالك السابق): 505 آلاف دولار.
-نادي إستريلا أمادورا البرتغالي (مستحقات صفقة شيكو بانزا): 800 ألف دولار.
-نادي شارلوروا البلجيكي (مستحقات صفقة عدي الدباغ): 197 ألف دولار.
-نادي نهضة الزمامرة المغربي (مستحقات صفقة صلاح مصدق): 250 ألف دولار.
-نادي أوليكساندريا الأوكراني (قسطان من صفقة خوان بيزيرا): 800 ألف دولار.
-إبراهيما نداي (لاعب الفريق السابق): 1.6 مليون دولار.
-نادي سانت إتيان الفرنسي (مستحقات صفقة محمود بنتايك): 579 ألف دولار.
-نادي اتحاد طنجة المغربي (مستحقات صفقة عبد الحميد معالي): 350 ألف دولار.
-أحمد الجفالي (لاعب الفريق): 80 ألف دولار وفقًا لتصريحات سابقة لمحاميه.
-نادي أوليكساندريا الأوكراني (القسط الثالث من صفقة خوان بيزيرا): 300 ألف دولار.
-يانيك فيريرا ومساعدوه (مستحقات متأخرة بحكم نهائي): 400 ألف دولار.

السكة الحديد: قطارات إضافية ومخصوصة لتخفيف الزحام خلال إجازة عيد الأضحى
السكة الحديد: قطارات إضافية ومخصوصة لتخفيف الزحام خلال إجازة عيد الأضحى
مفاجأة.. صاحب «إيجيبت كدا كدا» يكشف هويته بصورة من البطاقة الصحية
مفاجأة.. صاحب «إيجيبت كدا كدا» يكشف هويته بصورة من البطاقة الصحية
القصة الكاملة لحكم حبس مروان بابلو بتهمة ازدراء الأديان
القصة الكاملة لحكم حبس مروان بابلو بتهمة ازدراء الأديان
أبرز التعديلات المرتقبة على قانون التصالح في مخالفات البناء
أبرز التعديلات المرتقبة على قانون التصالح في مخالفات البناء
بث مباشر | حجاج بيت الله الحرام يستمعون إلى خطبة يوم عرفة من مسجد نمرة
بث مباشر | حجاج بيت الله الحرام يستمعون إلى خطبة يوم عرفة من مسجد نمرة

