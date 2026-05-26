شنّ مدحت العدل، عضو لجنة الاستثمار بنادي الزمالك، هجومًا حادًا على أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق السابق، مؤكدًا أن ما يردده اللاعب بشأن ملف تجديد عقده لا يعكس حقيقة ما جرى خلال المفاوضات.

رحيل زيزو منح الفرصة للتعاقد مع بيزيرا

وقال العدل، خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة "ON"، إنه يشكر زيزو ووالده على ما حدث في الفترة الماضية، معتبرًا أن رحيل اللاعب منح النادي فرصة لإعادة ترتيب أوراقه والتعاقد مع عناصر جديدة قادرة على المنافسة وتحقيق البطولات، قائلا: "رحيله خلانا نشوف خوان بيزيرا اللاعب الكبير".

وأضاف أن اللاعب "غير صادق" في حديثه عن أزمة التجديد، مشيرًا إلى أن الزمالك قدم له عقدًا مناسبًا واستمر في التفاوض معه حتى اللحظات الأخيرة، قبل أن يتضح – بحسب روايته – وجود اتفاق مسبق مع جهة أخرى قبل أشهر من نهاية المفاوضات.

وأكد العدل أن القضية لا تستحق كل هذا الجدل، مشددًا على أن نادي الزمالك أكبر من أي لاعب، وأن محاولات إضعاف الفريق أو التأثير على استقراره لن تنجح في النيل من مكانة النادي وجماهيريته.

زيزو ظهر بشكل سيئ مع الأهلي

كما قلّل عضو لجنة الاستثمار من تأثير زيزو في الموسم الأخير مع الأهلي، مشيرًا إلى أن الزمالك حقق نجاحات مهمة وكان قريبًا من التتويج ببطولة الكونفدرالية، مؤكدًا أن الفريق قادر على مواصلة المنافسة وتحقيق الإنجازات.

واختتم العدل تصريحاته بتوجيه رسالة مباشرة للاعب، دعاه خلالها إلى التركيز داخل الملعب، معتبرًا أن كثرة الظهور الإعلامي والتصريحات قد تؤدي إلى إثارة مزيد من الجدل وتنعكس سلبًا عليه.

