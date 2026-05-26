مُلقى وسط القمامة.. العثور على رضيع حديث الولادة في الشرقية

كتب : ياسمين عزت

04:58 م 26/05/2026

تكثف الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أولاد صقر بمحافظة الشرقية جهودها لكشف ملابسات العثور على طفل رضيع حديث الولادة ملقى وسط القمامة بدائرة المركز، وذلك عقب تحرير المحضر رقم 1561 لسنة 2026 إداري مركز شرطة أولاد صقر.

بلاغ بالعثور على الرضيع

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية بلاغًا يفيد بالعثور على رضيع حديث الولادة ملقى وسط القمامة بمدينة أولاد صقر، وعلى الفور انتقلت القوات المختصة إلى موقع البلاغ لإجراء المعاينة اللازمة وفحص ملابسات الواقعة.

نقل الطفل إلى المستشفى

قررت النيابة العامة بأولاد صقر، برئاسة المستشار عمر خليل رئيس النيابة، سرعة نقل الطفل إلى حضانة الأطفال بمستشفى أولاد صقر المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة والاطمئنان على حالته الصحية.

تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة

كلفت النيابة وحدة البحث الجنائي بسرعة إجراء التحريات حول هوية أسرة الطفل وكشف ظروف وملابسات الواقعة، وبيان أسباب محاولة التخلص منه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

الإسكندرية تُحذر المصطافين: ممنوع النزول في 10 مناطق صخرية خطرة (صور)
