القرار النهائي.. محافظ الإسماعيلية يحسم موقف استقالة المجلس

كتب : محمد خيري

02:44 م 26/05/2026 تعديل في 02:46 م

فريق الإسماعيلي

حسم اللواء نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، الجدل بشأن مستقبل اللجنة المكلفة بإدارة النادي، مؤكدًا استمرارها في أداء مهامها خلال الفترة المقبلة، من أجل مساندة النادي وتجاوز المرحلة الصعبة التي يمر بها.

ووفقًا لمصدر مطلع، استقبل محافظ الإسماعيلية أعضاء اللجنة المكلفة بإدارة النادي، اليوم الثلاثاء، بمكتبه في ديوان عام المحافظة، لبحث الأوضاع الراهنة ومناقشة التحديات التي تواجه الإسماعيلي على المستويين الإداري والرياضي.

تراجع إدارة الإسماعيلي عن الاستقالة

وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول مستقبل النادي وخطة العمل خلال المرحلة المقبلة، قبل أن يقرر أعضاء اللجنة التراجع عن الاستقالة والاستمرار في أداء مهامهم، استجابةً للمصلحة العامة وحرصًا على استقرار النادي في هذه الفترة الحساسة.

وأكدت اللجنة خلال اللقاء التزامها بمواصلة العمل من أجل إعادة ترتيب أوضاع النادي ودعمه خلال المرحلة المقبلة، مع السعي إلى تجاوز الأزمات الحالية وتحقيق الاستقرار الإداري والمالي.

ويأتي هذا القرار في وقت يمر فيه الإسماعيلي بظروف صعبة، بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، ليهبط رسميًا إلى دوري المحترفين للمرة الأولى في تاريخه.

