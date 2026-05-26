الرئيس السيسي يجدد رفض مصر القاطع للاعتداء على سيادة الدول الخليجية الشقيقة

كتب : أحمد عبدالمنعم

04:53 م 26/05/2026

جدد الرئيس عبدالفتاح السيسي التأكيد على رفض مصر القاطع لأي اعتداء على سيادة الدول الخليجية الشقيقة.

كما شدد الرئيس السيسي على موقف مصر الثابت والقائم على إعلاء مبادئ القانون الدولي، وفي مقدمتها احترام سيادة الدول، وحسن الجوار والتسوية السلمية للنزاعات.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، من نظيره الإيراني، واستعرضا خلال مسار المفاوضات الجارية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال بين الرئيسين تناول الجهود المبذولة للتوصل إلى مذكرة تفاهم بين الجانبين الأمريكي والإيراني، حيث أكد الرئيس السيسي دعم مصر الكامل للمسار التفاوضي القائم، مستعرضًا الاتصالات والجهود التي تضطلع بها مصر لتيسير المفاوضات، وتمهيد الطريق نحو اتفاق نهائي وشامل، يضع حدًا للتصعيد ويعيد الأمن والاستقرار إلى المنطقة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيسين تبادلا التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وأعربا عن التمنيات بأن يعيده الله على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن تنعم شعوب المنطقة كافة بالسلام والاستقرار والرخاء.

