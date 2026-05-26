أعلنت وزارة السياحة والآثار تشكيل غرفة عمليات مركزية بالإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، تضم ممثلين عن مختلف الإدارات والمكاتب الداخلية للوزارة على مستوى الجمهورية، للعمل على مدار الساعة طوال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك وحتى يوم الاثنين الموافق 1 يونيو 2026.

ويأتي ذلك في إطار الدور الرقابي والتنظيمي للوزارة، وحرصها على ضمان جودة الخدمات المقدمة للسائحين والزائرين المصريين والأجانب خلال فترة الإجازات.

محمد عامر: "تلقي الشكاوى والاستجابة الفورية لها"

أكد محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، أن غرفة العمليات تختص بتلقي وفحص أي استفسارات أو شكاوى قد ترد من السائحين أو الزائرين، إلى جانب رصد أية مخالفات داخل المنشآت الفندقية والسياحية ومراكز الغوص والأنشطة البحرية.

وأوضح أن فرق العمل ستتعامل بشكل فوري مع البلاغات والشكاوى، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها لضمان الحفاظ على مستوى الخدمة والانضباط داخل المنشآت.

الخط الساخن 19654 لاستقبال البلاغات

وأشار رئيس الإدارة المركزية إلى أن الوزارة خصصت الخط الساخن 19654 لتلقي الشكاوى والاستفسارات والمقترحات على مدار 24 ساعة طوال فترة الإجازة، بما يضمن سرعة التواصل مع المواطنين والزائرين والاستجابة الفورية لمطالبهم.

تكثيف لجان التفتيش والمرور

وأضاف أن الوزارة قررت الدفع بلجان مرور وتفتيش مكثفة تابعة للإدارة المركزية، للمرور على المنشآت الفندقية والسياحية ومراكز الغوص والأنشطة البحرية والبازارات بمختلف محافظات الجمهورية خلال إجازة العيد.

وتهدف تلك الجولات إلى التأكد من الالتزام الكامل بالضوابط والتعليمات المنظمة للعمل، وضمان تقديم خدمات سياحية متميزة تليق بالمقصد السياحي المصري خلال موسم الإجازات.

متابعة الحركة السياحية الوافدة

وأكدت الوزارة أن غرفة العمليات ستتابع كذلك حركة السياحة الوافدة إلى المقصد السياحي المصري خلال عطلة عيد الأضحى، لرصد أية ملاحظات ميدانية والعمل على تذليل أي معوقات قد تؤثر على تجربة السائحين، بما يعكس صورة إيجابية عن جودة الخدمات السياحية في مصر.