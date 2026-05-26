فيفا يتغنى بمحمد صلاح: يحمل آمال مصر لتحقيق الفوز الأول في كأس العالم

كتب : محمد خيري

05:03 م 26/05/2026

محمد صلاح مع منتخب مصر

سلط الموقع الرسمي لـ الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الضوء على النجم المصري محمد صلاح، معتبرًا إياه أبرز أسلحة منتخب مصر قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو.

ويخوض منتخب مصر منافسات البطولة ضمن المجموعة السابعة، التي تضم منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

صلاح.. بطل التأهل إلى مونديال 2018

وأشار "فيفا" إلى أن محمد صلاح كان صاحب الدور الأبرز في قيادة مصر إلى نهائيات كأس العالم 2018 بعد غياب استمر 28 عامًا، حيث سجل عدة أهداف حاسمة خلال التصفيات، أبرزها هدفه التاريخي من ركلة جزاء في الوقت القاتل أمام منتخب الكونغو، والذي منح الفراعنة بطاقة التأهل إلى المونديال الروسي.

ورغم الإصابة التي تعرض لها قبل البطولة خلال نهائي دوري أبطال أوروبا، شارك صلاح في كأس العالم 2018 ونجح في ترك بصمته، بعدما سجل هدفًا من ركلة جزاء أمام منتخب روسيا، ليصبح صاحب أول هدف لمصر في كأس العالم منذ نسخة 1990.

كما أحرز هدفًا آخر أمام منتخب السعودية، ليصبح أول لاعب مصري منذ عبد الرحمن فوزي في مونديال 1934 يسجل أكثر من هدف في نسخة واحدة من كأس العالم.

حلم الفوز الأول

وأكد الموقع الرسمي للفيفا أن منتخب مصر يدخل مونديال 2026 بهدف واضح يتمثل في تحقيق أول انتصار في تاريخه بكأس العالم، بعدما خاض سبع مباريات سابقة في النهائيات العالمية حقق خلالها تعادلين وتلقى خمس هزائم.

وأشار التقرير إلى أن البطولة الحالية قد تمثل الفرصة الأفضل لمحمد صلاح، الذي سيبلغ عامه الرابع والثلاثين قبل مواجهة نيوزيلندا، من أجل قيادة المنتخب الوطني لتحقيق إنجاز تاريخي وإنهاء سلسلة النتائج السلبية في المونديال.

ثلاثي هجومي مرعب

كما أشاد "فيفا" بالقوة الهجومية التي يمتلكها المنتخب المصري، مؤكدًا أن وجود الثلاثي محمد صلاح و**عمر مرموش** و**محمود حسن تريزيجيه** يمنح الفراعنة خيارات هجومية متنوعة وقدرة كبيرة على إزعاج أقوى خطوط الدفاع خلال منافسات البطولة.

ويأمل الجهاز الفني بقيادة حسام حسن في استثمار خبرات نجومه لتحقيق مشاركة تاريخية، تمنح الكرة المصرية أول انتصار لها على الإطلاق في نهائيات كأس العالم.

