أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين طاقم تحكيم جزائري لإدارة المباراة الودية التي تجمع بين منتخب مصر ومنتخب روسيا، والمقرر إقامتها مساء الخميس المقبل على استاد القاهرة الدولي، ضمن استعدادات المنتخب الوطني لخوض منافسات كأس العالم 2026.

وجاء تشكيل طاقم التحكيم الجزائري على النحو التالي:

حكم الساحة: لحلو بن براهم.

الحكم المساعد الأول: محمد حمايدي.

الحكم المساعد الثاني: هيثم بويمة.

كما قرر اتحاد الكرة تعيين الحكم الدولي المصري محمود بسيوني حكمًا رابعًا للمباراة.

وتأتي المواجهة ضمن برنامج إعداد منتخب مصر بقيادة المدير الفني حسام حسن، بهدف تجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا قبل المشاركة في منافسات كأس العالم 2026.

وتقام منافسات كأس العالم 2026، في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، بمشاركة منتخب مصر، الذي يتواجد في المجموعة السابعة رفقة بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.