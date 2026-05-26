بيزيرا يكشف عن صديقه المقرب في الزمالك

كتب : محمد الميموني

01:29 ص 26/05/2026
    خوان بيزيرا (2)
    خوان بيزيرا (4)
    خوان بيزيرا (3)
    خوان بيزيرا (1)

تحدث لاعب نادي الزمالك البرازيلي خوان بيزيرا عن سعادته بالتتويج بلقب الدوري الممتاز، مشددًا على أن الفريق استحق البطولة بعد المجهود الكبير الذي بذله اللاعبون طوال الموسم.

تصريحات خوان بيزيرا عن تتويج الزمالك بلقب الدوري

وقال بيزيرا، خلال تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي عمرو أديب، إن علاقته جيدة بجميع لاعبي الزمالك، موضحًا أن أقرب اللاعبين إليه داخل الفريق هو شيكو بانزا بسبب تحدثهما بنفس اللغة، لكنه في الوقت نفسه يشعر براحة كبيرة مع جميع عناصر الفريق داخل النادي.

وأضاف بيزيرا: "الزمالك أن أهم شيء بالنسبة له كان تحقيق لقب الدوري، مؤكدًا أنه سعيد للغاية بكونه جزءًا من هذا الفريق، خاصة في ظل الدعم والمساندة التي يحصل عليها من الجميع داخل القلعة البيضاء".

وأكد بزيرا، أن الزمالك احتضنه منذ انضمامه للفريق، لذلك سيبذل كل ما لديه من أجل النادي حتى النهاية، مشيرًا إلى أن تركيزه الكامل حاليًا منصب على مواصلة النجاح مع الفريق الأبيض.

واختتم : " تصريحاته بالتأكيد على أنه يقضي إجازته الحالية في حالة من السعادة بعد التتويج بالدوري، متطلعًا لتحقيق المزيد من النجاحات والبطولات مع الزمالك خلال المواسم المقبلة".

خوان بيزيرا الزمالك الدوري المصري

قطر: مزاعم عرض 12 مليار دولار على إيران للتوصل لاتفاق عارية عن الصحة
