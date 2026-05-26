"سيستم الأهلي لا يغير القدر".. كيف رد زيزو عن وعد التتويج بالبطولات؟

تحدث أحمد السيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن طموحاته مع الفريق خلال الموسم المقبل، مؤكدًا أن العمل والاجتهاد هما الطريق الوحيد لتحقيق النجاحات والبطولات.

تصريحات زيزو مع سيف زاهر

أكد زيزو عبر قناة أون سبورت أنه لا يفكر في أي عروض في الفترة الحالية، مشيرا إلي رغبته في الاستمرار داخل القلعة الحمراء ولا صحة لما يتردد عن وجود عروض خليجية وأوروبية.

ورد زيزو علي سؤال سيف زاهر بماذا تعد الجماهير عن البطولات القادمة قائلًا: "لا أحد يمكنه التنجيم عن المستقبل، ولا يمكنني القول ما البطولات التي سنحصدها العام المقبل".

وأضاف: "أي إنسان أقصى ما يمكن فعله هو السعي في العمل، التوفيق وعدم التوفيق والقدر الله سبحانه وتعالى فقط من يعلمه".

واختتم: "سيستم النادي الأهلي لا يمكنه تغيير القدر، ولكن جميعنا كلاعبين وكجهاز فني علينا أن نعمل بشكل أكبر الموسم القادم وبذل أقصي ما لدينا".

