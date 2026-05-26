"سيستم الأهلي لا يغير القدر".. كيف رد زيزو عن وعد التتويج بالبطولات؟

كتب : محمد عبد الهادي

01:32 ص 26/05/2026
    احتفال حسين الشحات وزيزو (1)
    إمام عاشور مع زيزو
    احتفال حسين الشحات وزيزو (2)
    احمد سيد زيزو
    زيزو (6)
    زيزو (1)
    زيزو (2)
    زيزو (3)
    زيزو مع بعثة الأهلي المتجهة إلى تنزانيا
    زيزو (5)

تحدث أحمد السيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن طموحاته مع الفريق خلال الموسم المقبل، مؤكدًا أن العمل والاجتهاد هما الطريق الوحيد لتحقيق النجاحات والبطولات.

تصريحات زيزو مع سيف زاهر

أكد زيزو عبر قناة أون سبورت أنه لا يفكر في أي عروض في الفترة الحالية، مشيرا إلي رغبته في الاستمرار داخل القلعة الحمراء ولا صحة لما يتردد عن وجود عروض خليجية وأوروبية.

ورد زيزو علي سؤال سيف زاهر بماذا تعد الجماهير عن البطولات القادمة قائلًا: "لا أحد يمكنه التنجيم عن المستقبل، ولا يمكنني القول ما البطولات التي سنحصدها العام المقبل".

وأضاف: "أي إنسان أقصى ما يمكن فعله هو السعي في العمل، التوفيق وعدم التوفيق والقدر الله سبحانه وتعالى فقط من يعلمه".

واختتم: "سيستم النادي الأهلي لا يمكنه تغيير القدر، ولكن جميعنا كلاعبين وكجهاز فني علينا أن نعمل بشكل أكبر الموسم القادم وبذل أقصي ما لدينا".

الأتربي: سحب 9 مليار جنيه من ماكينات صراف البنك الأهلي في يومين فقط
التموين: ضخ لحوم طازجة بمنافذ الوزارة بأسعار بين 350 و390 جنيهًا للكيلو
ورد النيل يلتهم ترعة نزلة عمارة.. 1500 فدان تحت خطر العطش بسوهاج (فيديو
فيفا يحسم أزمة تأشيرات إيران قبل كأس العالم.. ما التفاصيل؟
بحضور أحمد داود وسلمى أبو ضيف نجوم الفن في العرض الخاص لفيلم "إذما"
