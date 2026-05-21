أعلن المدير الفني لكرة القدم منتخب مصر الأول إبراهيم حسن، اليوم الخميس الموافق 21 مايو،عن تفاصيل معسكر الإعداد لبطولة كأس العالم ٢٠٢٦.

وأكد حسن: أن معسكر الفريق سيقام بمركز المنتخبات الوطنية حتى يوم ٢٦ مايو الحالي، ثم التوجه للعاصمة الجديدة لمواجهة منتخب روسيا وديا يوم ٢٨ مايو، والسفر يوم ٣٠ من الشهر نفسه إلى أمريكا استعداداً لمواجهة البرازيل ودياً يوم ٦ يونيو المقبل.

وجاءت تفاصيل معسكر الفراعنة استعداداً

للمونديال كالتالي:

٢١ مايو - انطلاق معسكر منتخب مصر بمركز المنتخبات الوطنية .

٢٦ مايو - التوجه لأحد فنادق التجمع

٢٧ مايو - تدريب مفتوح للإعلام

٢٨ مايو - موعد ودية منتخب مصر وروسيا

٣٠ مايو - السفر لأمريكا لمدينة أوهايو

٦ يونيو - ودية مصر والبرازيل بأمريكا

٧ يونيو - السفر لمدينة سبوكين استعداداً

لانطلاق مباريات كأس العالم ٢٠٢٦ .

١٥ يونيو - مباراة مصر وبلجيكا في الجولة الأولى.

ويقع المنتخب الوطني في مجموعة تضم: بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، في رابع مشاركة له بالمونديال.

