الدوري السعودي

الاتحاد

0 1
21:00

القادسية

الدوري السعودي

الفيحاء

0 1
21:00

الهلال

الدوري السعودي

النصر

0 0
21:00

ضمك

إبراهيم حسن يعلن تفاصيل معسكر منتخب مصر استعدادًا لكأس العالم

كتب : محمد الميموني

08:22 م 21/05/2026
    امام عاشور
    حسام حسن
    حسام عبد المجيد
    دونجا
    الشناوي
    شوبير
    زيزو
    كوكا
    فتوح
    لاعبون المنتخب
    مهدي سليمان
    تريزجية
    هاني
    مروان عطية

أعلن المدير الفني لكرة القدم منتخب مصر الأول إبراهيم حسن، اليوم الخميس الموافق 21 مايو،عن تفاصيل معسكر الإعداد لبطولة كأس العالم ٢٠٢٦.

وأكد حسن: أن معسكر الفريق سيقام بمركز المنتخبات الوطنية حتى يوم ٢٦ مايو الحالي، ثم التوجه للعاصمة الجديدة لمواجهة منتخب روسيا وديا يوم ٢٨ مايو، والسفر يوم ٣٠ من الشهر نفسه إلى أمريكا استعداداً لمواجهة البرازيل ودياً يوم ٦ يونيو المقبل.

وجاءت تفاصيل معسكر الفراعنة استعداداً
للمونديال كالتالي:

٢١ مايو - انطلاق معسكر منتخب مصر بمركز المنتخبات الوطنية .

٢٦ مايو - التوجه لأحد فنادق التجمع

٢٧ مايو - تدريب مفتوح للإعلام

٢٨ مايو - موعد ودية منتخب مصر وروسيا

٣٠ مايو - السفر لأمريكا لمدينة أوهايو

٦ يونيو - ودية مصر والبرازيل بأمريكا

٧ يونيو - السفر لمدينة سبوكين استعداداً
لانطلاق مباريات كأس العالم ٢٠٢٦ .

١٥ يونيو - مباراة مصر وبلجيكا في الجولة الأولى.

ويقع المنتخب الوطني في مجموعة تضم: بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، في رابع مشاركة له بالمونديال.

معسكر منتخب مصر إبراهيم حسن كأس العالم 2026

رسميا.. 6 أيام إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص
ترامب: سأتعرض للهجوم إذا حضرت زفاف ابني

لماذا تختفي الأشياء فجأة ثم نجدها في المكان نفسه؟
كريم عبدالعزيز: فيلم 7Dogs فرصة لأي فنان والمستشار تركي آل الشيخ لم يبخل
لحظة بلحظة.. النصر ضد ضمك لحسم لقب الدوري السعودي (0-0)

