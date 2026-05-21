تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، مشروع مونوريل شرق النيل، وذلك من مركز السيطرة والتحكم بالعاصمة الجديدة وحتى محطة استاد القاهرة بمدينة نصر، مرورًا بمحطات المرحلتين الأولى والثانية، بإجمالي طول يبلغ 56.5 كيلومترًا ويضم 22 محطة.

وأكد رئيس الوزراء خلال الجولة الأهمية الكبيرة لمشروعات النقل الجماعي الأخضر المستدام الجاري تنفيذها، مشددًا على وجود توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في إنشاء شبكات النقل الجماعي الحديثة، والانتهاء من تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، لما تمثله من ركيزة أساسية للتنمية العمرانية والصناعية والسياحية.

واستهل رئيس الوزراء جولته بتفقد مركز السيطرة والتحكم بالمشروع، الذي يمتد على مساحة 85 فدانًا ويضم 13 مبنى، حيث استمع إلى شرح حول آليات التشغيل ومتابعة حركة القطارات وأنظمة التحكم والطاقة الكهربائية، إلى جانب مباني الصيانة والعَمرة الجسيمة والمتوسطة، وساحة تخزين القطارات التي تستوعب نحو 40 قطارًا، فضلًا عن مباني الحراسة، وغسيل القطارات، والفحص، وإدارة النفايات، ومحطة المياه والوقود، إضافة إلى عدد من التحويلات ومسارات التخزين.

وعقب ذلك، استقل رئيس الوزراء ووزير النقل أحد قطارات المونوريل من محطة مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة حتى محطة استاد القاهرة بمدينة نصر، للاطمئنان على التشغيل الفعلي للمرحلة الأولى، ومتابعة جاهزية المرحلة الثانية الممتدة من محطة المشير طنطاوي حتى محطة استاد القاهرة.

وخلال الجولة، أوضح وزير النقل، أن المونوريل يعد وسيلة نقل جماعي حديثة وعصرية مكيفة الهواء، توفر مستويات عالية من الراحة والخدمة للمواطنين، وتمثل نقلة نوعية في منظومة النقل بمصر، مؤكدًا أنه يسهم في تشجيع المواطنين على استخدام وسائل النقل الجماعي بدلًا من السيارات الخاصة، بما يحد من الاختناقات المرورية ويخفض معدلات التلوث ويوفر استهلاك الوقود.

وأشار إلى أن المشروع يعد مناسبًا للمناطق التي يصعب فيها إنشاء خطوط مترو الأنفاق، كما يمكن تنفيذه في الشوارع ذات الانحناءات الأفقية الكبيرة، ما يجعله خيارًا استراتيجيًا لتوسيع شبكة النقل الحديثة.

وأضاف الوزير أن المرحلة الأولى تسهم في ربط مدينة نصر بالقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، مرورًا بعدد من المراكز الحيوية مثل مراكز المؤتمرات والمعارض والمستشفيات والجامعات والأندية ومقار الشركات، فضلًا عن تحقيق التكامل مع القطار الكهربائي الخفيف (LRT) بمحطة مدينة الفنون والثقافة.

كما أشار إلى أنه تم إقرار تخفيضات على الاشتراكات تصل إلى 50% من قيمة التذكرة، لتصبح الاشتراكات الشهرية والأسبوعية والربع سنوية أقل من تكلفة وسائل النقل البديلة، بالإضافة إلى تخفيض 50% على تذاكر المرحلة الأولى يومي الجمعة والسبت والعطلات الرسمية لمدة ثلاثة أشهر، لتشجيع المواطنين على استخدام المونوريل وزيارة العاصمة الجديدة.