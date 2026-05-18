يحمل الثنائي حسام وإبراهيم حسن، مدربا منتخب مصر، أحلام الملايين من الجماهير المصرية في البطولة المرتقبة كأس العالم 2026، في المشاركة الرابعة للفراعنة بالبطولة الأقوى في تاريخ اللعبة.

صور نادرة لحسام وإبراهيم حسن

ومع اقتراب انطلاق البطولة في شهر يونيو المقبل، يتصدر الثنائي حديث الوسط الرياضي المصري، بصفتهم حاملي راية الفراعنة في المونديال.

وبالحديث عن التوأم، يشارك "مصراوي"، للجماهير، أشهر لحظاتهم الإنسانية والكروية في مسيرتهم وحياتهم السابقة.

وتضم الصور لحظة تواجد حسام حسن مع زوجته عندما رزقا بمولودتهم يارا، كما تضم صورة له خلال خطوبته.

كما تضم صورة عائلية بتواجد الفنان محمد فؤاد، وصورة لهم مع والدته، وأخري بتواجد مرتضي منصور رئيس الزمالك السابق.

أين بدأ حسام وابراهيم حسن مسيرتهم الكروية؟

روي التوأم قصة نشأتهما الكروية، وذلك في ظهور سابق عبر قناة أون سبورت، وأوضحا أن قصة انضمامها للنادي الأهلي كانت غريبة.

وقال حسام حسن: "جبنًا الاستمارة وروحنا عشان نختبر في الأهلي ومحدش قالنا نروح احنا اللي روحنا لوحدنا".

وتابع: "روحت أنا وإبراهيم اختبارات النادي الأهلي في إجازة الصيف بتاعت المدارس عشان نختبر، خدنا القرار ده أنا وإبراهيم من غير ما حد يقولنا ولا حد يوجّهنا خالص".

كما أن الثنائي عاني من بعض الصعوبات خلال تواجدهم بالناشئين، بعدما أكد الثنائي عملهما في فرن عيش للمساعدة في المصاريف وشراء أحذية التدريبات.

القصة الأشهر هي قبولهم في اختبارات ناشئين الأهلي دون معرفة صلة القرابة بينهما، رغم أوجه التشابه الكبير.

موقف كوميدي لـ حسام وإبراهيم وحسن

حيث أكد عبدالعزيز عبدالشافي أنه في البداية لم يكن كيفية لتفرقة بينهما، وتفاجئ بعد وقت أنهم شقيقان قائلًا: "كنت بتكلم مع حد فيهم وجه واحد بينده عليها بإبراهيم، فقلت له مش انت قلتلي اسمك حسام، قلي لا أنا إبراهيم إللي واقف هناك ده هو حسام".

وتابع: "علشان أفرق بينهم جبت لواحد فيهم حذاء مختلف علشان اعرفهم من بعض، لانهم كانوا شبه بعض جدًا في الفترة دي".

