كشف الفنان أحمد بحر الشهير بـ"كزبرة"، عن صور وفيديو من كواليس احتفاله بعيد ميلاده بحضور أبطال فيلم "محمود التاني" وعدد من أصدقائه .

ونشر كزبرة، الصور والفيديو، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "النهاردة يوم مش عادي.. النهاردة عيد ميلادي".

وظهر بالفيديو، حضور كارولين عزمي وأحمد غزي بجانب نور النبوي.

كزبرة ينتظر طرح فيلم "محمود التاني"

ويخوض كزبرة بطولة فيلمه السينمائي الجديد "محمود التاني" ويشاركه البطولة أحمد غزي، كارولين عزمي، تامر هجرس، وجنا الأشقر، تأليف إياد صالح، إخراج عبد العزيز النجار.