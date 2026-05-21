اعتراض و"ربع محترف" وعناق.. تسلسل أزمات مصطفى محمد وحسام حسن

توترت العلاقة بين حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، ومصطفى محمد، مهاجم نانت الفرنسي والمنتخب، فبعد سلسلة من الخلافات يغيب الأناكوندا عن قائمة الفراعنة في كأس العالم 2026.

وأعلن حسام حسن قائمة منتخب مصر لكأس العالم 2026، والتي شهدت غياب مصطفى محمد ووجود حمزة عبد الكريم، لاعب برشلونة للشباب.

بداية الخلاف بين مصطفى محمد وحسام حسن

بدأ الخلاف بين حسام حسن ومصطفى محمد، في مارس 2025، عندما اعترض مصطفى أثناء استبداله في مباراة مصر وسيراليون.

وعلق حسام حسن على تصرف مصطفى محمد، وقال في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "لم أشاهد لقطة خروج مصطفى محمد حتى الآن، لكنه لاعب دولي ومحترف، وحال رأيت أنه خرج عن النص، سيتم التعامل معه فورًا".

وبعدها اعتذر اللاعب عما بدر منه: "توضيح، أنا لم أقصد الإساءة أو التطاول على أي أحد من الجهاز الفني للمنتخب أو الجمهور العزيز، وأقدم اعتذاري عن هذا الموقف غير المقصود".

الأزمة الثانية بين مصطفى محمد وحسام حسن

وفي بطولة العين الدولية الودية، غادر مصطفى محمد مباراة مصر وكاب فيردي غاضبًا، لرفضه التبديل، وفي نفس البطولة، أطلق حسام حسن تصريحًا مثيرًا للجدل، فقال: "نحن في منتخب لا نملك سوى اثنين محترفين وربع، لدينا محمد صلاح نجم ليفربول، وعمر مرموش نجم مانشستر سيتي، وهناك مصطفى محمد الذي يسير على سطر ويترك الآخر، ولو حصل على فرصته كاملة مع نانت سيتألق".

انتهاء الخلاف بين مصطفى محمد وحسام حسن

وقبل بطولة أمم أفريقيا الماضية، خاض منتخب مصر مباراة ودية أمام نيجيريا، شهدت نهاية الخلاف بين مصطفى محمد وحسام حسن.

واحتفل مصطفى محمد بهدفه في مباراة نيجيريا الودية مع حسام حسن، إذ ذهب إليه على الخط وعانقه.

