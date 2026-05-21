ترامب: سأتعرض للهجوم إذا حضرت زفاف ابني

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مازحًا إنه سيواجه انتقادات من وسائل الإعلام بغض النظر عن قراره بشأن حضور حفل زفاف نجله.

وأضاف ترامب: "إذا حضرت، سأتعرض لهجوم. وإذا لم أحضر، سأتعرض لهجوم — من الأخبار الكاذبة".

وأوضح أن الحفل سيكون "مناسبة خاصة صغيرة"، مشيرًا إلى أنه يحاول ترتيب حضوره رغم انشغاله.

وقال: "هو يريدني أن أحضر، لكن التوقيت ليس جيدًا بالنسبة لي، فأنا في خضم أمور كثيرة، من بينها إيران وأشياء أخرى".

وأضاف أن العريس مرتبط بشخص يعرفه منذ فترة طويلة، معربًا عن أمله في أن يكون الزواج سعيدًا وناجحًا.