افتتحت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، مجمعا قنصليا جديدا في مدينة "نوك" عاصمة جزيرة جرينلاند.

وتعكس الخطوة تركيز البيت الأبيض المتزايد على منطقة القطب الشمالي، وسط احتجاجات من السكان الأصليين ومقاطعة من رئيس وزراء الجزيرة "جينس فريدريك نيلسن" للمراسم.

وبحسب ما ورد في تقرير لصحيفة "بوليتيكو" في نسختها الأوروبية، فإن افتتاح المقر الجديد البالغ مساحته 3000 متر مربع يأتي امتدادا لإعادة فتح القنصلية الأمريكية عام 2020 خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب، والذي أثار خلال ولايته الثانية فكرة ضم الجزيرة مستندا إلى تلويحات عسكرية.

وأشار التقرير إلى أن الإدارة الأمريكية تسعى لتكثيف نفوذها عبر مسارات دبلوماسية كلاسيكية لزيادة تواجدها العسكري، وهو ما أكده الأمين العام السابق لحلف الناتو أندرس فوج راسموسن للصحيفة على هامش منتدى "غلوبسيك" للأمن، مشيرا إلى وجود تنسيق أمريكي-دنماركي في هذا الصدد.