أعلن الفرنسي سيباستيان ديسابر المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية، عن قائمة المنتخب الرسمية التي ستخوض منافسات كأس العالم 2026.

وشهدت القائمة تواجد المهاجم فيستون ماييلي، لاعب فريق بيراميدز في القائمة النهائية لمنتخب بلاده، التي تضم 26 لاعبا.

قائمة منتخب الكونغو الديمقراطية في كأس العالم 2026

​حراسة المرمى: ​ليونيل مباسي، تيموتي فايولو، ماتيو إيبولو​​

خط الدفاع: ​شانسيل مبيمبا، آلان وان بيساكا، أكسيل توانزيبي، آرثر ماسواكو، ​جيديون كالولو، جوريس كايمبي، ديلان باتوبينسيكا، روكي بوشيري، ستيف كابوادي

​خط الوسط: ​نوح ساديكي، صامويل موتوسامي، إيدو كايمبي، نجالاييل موكاو، تشارلز بيكل، ثيو بونجوندا، ​ناتانايل مبوكو، ​برايان سيبينجا، جايل كاكوتا

خط الهجوم: ​يوان ويسا، ​سيدريك باكامبو، سيمون بانزا، ​فيستون مايلي، ​ميسشاك إيليا

مجموعة منتخب الكونغو في كأس العالم 2026

ويتواجد منتخب الكونغو في المجموعة الـ11 ببطولة كأس العالم 2026، رفقة كل من: "البرتغال، أوزباكستان وكولومبيا".

ويستهل منتخب الكونغو الديمقراطية مبارياته في المونديال، بمواجهة البرتغالي يوم 17 يونيو المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

