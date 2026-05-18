مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

غزل المحلة

0 0
20:00

الاتحاد السكندري

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
22:00

بيرنلي

الدوري المصري

المقاولون العرب

0 1
20:00

وادي دجلة

جميع المباريات

إعلان

"بتواجد نجم بيراميدز".. الكشف عن قائمة منتخب الكونغو في كأس العالم 2026

كتب : يوسف محمد

07:20 م 18/05/2026
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    فيستون ماييلي
  • عرض 13 صورة
    الكونغولي فيستون ماييلي
  • عرض 13 صورة
    فيستون ماييلي
  • عرض 13 صورة
    الكونغولي فيستون ماييلي
  • عرض 13 صورة
    فيستون ماييلي (3)
  • عرض 13 صورة
    فيستون ماييلي (6)
  • عرض 13 صورة
    فيستون ماييلي (1)
  • عرض 13 صورة
    منتخب الكونغو الديمقراطية
  • عرض 13 صورة
    مشجع منتخب الكونغو الديمقراطية (1)_12
  • عرض 13 صورة
    تدريبات منتخب الكونغو الديمقراطية (2)
  • عرض 13 صورة
    تدريبات منتخب الكونغو الديمقراطية (3)
  • عرض 13 صورة
    تدريبات منتخب الكونغو الديمقراطية (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الفرنسي سيباستيان ديسابر المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية، عن قائمة المنتخب الرسمية التي ستخوض منافسات كأس العالم 2026.

وشهدت القائمة تواجد المهاجم فيستون ماييلي، لاعب فريق بيراميدز في القائمة النهائية لمنتخب بلاده، التي تضم 26 لاعبا.

قائمة منتخب الكونغو الديمقراطية في كأس العالم 2026

​حراسة المرمى: ​ليونيل مباسي، تيموتي فايولو، ماتيو إيبولو​​

خط الدفاع: ​شانسيل مبيمبا، آلان وان بيساكا، أكسيل توانزيبي، آرثر ماسواكو، ​جيديون كالولو، جوريس كايمبي، ديلان باتوبينسيكا، روكي بوشيري، ستيف كابوادي

​خط الوسط: ​نوح ساديكي، صامويل موتوسامي، إيدو كايمبي، نجالاييل موكاو، تشارلز بيكل، ثيو بونجوندا، ​ناتانايل مبوكو، ​برايان سيبينجا، جايل كاكوتا

خط الهجوم: ​يوان ويسا، ​سيدريك باكامبو، سيمون بانزا، ​فيستون مايلي، ​ميسشاك إيليا

مجموعة منتخب الكونغو في كأس العالم 2026

ويتواجد منتخب الكونغو في المجموعة الـ11 ببطولة كأس العالم 2026، رفقة كل من: "البرتغال، أوزباكستان وكولومبيا".

ويستهل منتخب الكونغو الديمقراطية مبارياته في المونديال، بمواجهة البرتغالي يوم 17 يونيو المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

أقرأ أيضًا:

"تلقى تهديدات بالقتل".. أبرز 5 معلومات عن حكم مباراة الزمالك وسيراميكا بالدوري

ليفربول يكشف عن تجهيزاته لوداع صلاح وروبرتسون

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب الكونغو كأس العالم 2026 فيستون ماييلي نادي بيراميدز

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هايدي الفضالي: “فسخ الزواج خلال 6 أشهر” مخالفة للدستور والآداب العامة
حوادث وقضايا

هايدي الفضالي: “فسخ الزواج خلال 6 أشهر” مخالفة للدستور والآداب العامة
في اليوم العالمي للمتاحف.. ابحث عن كنوز مصر (تجربة تفاعلية)
حكايات الناس

في اليوم العالمي للمتاحف.. ابحث عن كنوز مصر (تجربة تفاعلية)
هادية غالب تطلق مجموعة جديدة من مايوهات المحجبات.. لن تتوقع سعرها
الموضة

هادية غالب تطلق مجموعة جديدة من مايوهات المحجبات.. لن تتوقع سعرها
"لن نركع ولن نُضحي بالكرامة".. رئيس إيران يوجّه رسائل قوية للداخل والخارج
شئون عربية و دولية

"لن نركع ولن نُضحي بالكرامة".. رئيس إيران يوجّه رسائل قوية للداخل والخارج
رزان جمال تنشر صورا جديدة من كواليس فيلم أسد
سينما

رزان جمال تنشر صورا جديدة من كواليس فيلم أسد

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

رعب في أبنوب .. مسلح يطلق النار عشوائيًا على مواطنين بأسيوط (صور)