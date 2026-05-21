والد خوان بيزيرا يكشف لمصراوي سر بكائه بعد فوز الزمالك بالدوري

كتب : هند عواد

04:24 م 21/05/2026 تعديل في 04:33 م
كشف رينان، والد البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سر بكائه عقب نهاية مباراة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا، وحسم لقب الدوري المصري.

وتوج الزمالك بالدوري المصري للمرة الـ15 في تاريخه، بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف، ورفع رصيده إلى النقطة 56.

وخلال احتفال الزمالك بلقب الدوري، ظهر والد خوان بيزيرا وهو يحتفل معه، قبل أن يعانقه وينهمر في البكاء.

سر بكاء والد خوان بيزيرا

قال رينان بيزيرا، في تصريح خاص لمصراوي: "البطولة مهمة للغاية، تأثرت بالمباراة وهتاف الجماهير باسم خوان، وكنت أبكي لعائلتنا وتاريخنا".

