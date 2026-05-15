احتفل نجم الكرة المصرية السابق ومدير منتخب مصر الحالي إبراهيم حسن، اليوم الجمعة الموافق 15 مايو الجاري بعقد قران ابنته بحضور عدد من نجوم الرياضة.

وكان حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول، أول الحاضرين للاحتفال بعقد قران ابنة شقيقه، الذي أقيم بأحد مساجد القاهرة.

وجاء احتفال التوأم بعقد قران ابنته إبراهيم حسن قبل فترة قصيرة، من قيادة التوأم للفراعنة في بطولة كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في يونيو المقبل.

موعد بطولة كأس العالم 2026

وتقام النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم، في 3 دول الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمسكيك.

ومن المقرر انطلاق بطولة كأس العالم 2026، يوم 11 يونيو المقبل، وتستمر حتى يوم 19 يوليو من العام ذاته.

مجموعة مصر في كأس العالم 2026

ويتواجد المنتخب الوطني في المجموعة السابعة بكأس العالم 2026، رفقة كل من: "بلجيكا، نيوزيلندا وإيران".

ويستهل منتخب مصر مبارياته في كأس العالم 2026، بمواجهة منتخب بلجيكا في الجولة الأولى، يوم 15 يونيو في تمام الساعة العاشرة مساءً.

أقرأ أيضًا:

في ظل ابتعاده عن الملاعب.. متى ينتهي عقد رمضان صبحي مع بيراميدز؟

"بالجلابية البلدي".. حكاية مشجع صعيدي عشق أندية أسيوط من قلب المدرجات (فيديو وصور)