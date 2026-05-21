أول تحرك من الزمالك لحل أزمة إيقاف القيد بعد التتويج بالدوري

أعرب حسن شحاتة عن فخره الكبير وسعادته بتتويج الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز، مؤكداً أن القلعة البيضاء ستظل دائماً صاحبة مكانة خاصة في قلبه، لما تمثله من تاريخ عريق وجماهيرية كبيرة.



أبرز تصريحات حسن شحاتة بعد تتويج الزمالك بالدوري



وقال شحاتة في تصريحات عبر قناة نادي الزمالك إن المدير الفني معتمد جمال نجح في ترجمة جهوده الكبيرة مع الفريق إلى إنجاز حقيقي بعد التتويج بلقب الدوري، موضحاً أنه سبق له العمل معه ويعرف جيداً شخصيته الفنية وطريقة تعامله.



وتابع شحاتة أنه يرى أن هناك تشابه بينه وبين معتمد جمال في بعض الصفات الفنية والإدارية، مؤكداً أن النجاح الحالي جاء نتيجة العمل المتواصل والاجتهاد خلال الفترة الماضية.



وأضاف نجم الزمالك السابق أنه تابع اللقاء الحاسم أمام سيراميكا كليوباترا وسط أجواء عصيبة برفقة أبنائه وأحفاده، مشيراً إلى أنه شعر بقلق شديد خلال المباراة خوفاً من تكرار سيناريو خسارة نهائي الكونفدرالية، مؤكداً أن جماهير الزمالك لعبت الدور الأكبر في دعم الفريق طوال الموسم وكانت أحد أهم أسباب التتويج.



حسن شحاتة: عبدالله السعيد إضافة كبيرة داخل وخارج الملعب



كما أشاد شحاتة بإمكانات عبدالله السعيد مؤكداً أنه من اللاعبين أصحاب الخبرات الكبيرة والقيمة الفنية العالية ويمثل إضافة مؤثرة داخل الملعب وخارجه، كما حرص على دعم محمد شحاتة موضحاً أنه لا يمكن تحميله مسؤولية خسارة بطولة الكونفدرالية، خاصة أنه لاعب موهوب وتحمل المسؤولية في ظروف صعبة ولديه قدرات تؤهله لتقديم الكثير مع الفريق خلال السنوات المقبلة.



واختتم حسن شحاتة تصريحاته بالتأكيد على حرصه الدائم على التواجد في مدرجات الزمالك إلى جانب المهندس ممدوح عباس وعدد من أبناء النادي، من أجل مؤازرة الفريق في مختلف البطولات مؤكداً أن ارتباطه وحبه للزمالك سيبقيان مستمرين مهما مرت السنوات.

إقرأ أيضاً:

ليفربول يحتفي بمحمد صلاح بفيلم وثائقي قبل الوداع المرتقب





بديل محمد صلاح المحتمل في ليفربول



