وجهت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية رسالة تهنئة إلى نادي الزمالك بمناسبة تتويجه بدرع الدوري المصري الممتاز.

وقالت السفارة الأمريكية، في منشور على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك: "متحمسين نشوف المواهب المصرية تتألق على أكبر مسرح كروي في العالم لما نستضيف المنتخب المصري لكرة القدم في الولايات المتحدة خلال كأس العالم!".

وأضافت السفارة الأمريكية: "مبروك لنادي الزمالك على موسم رائع والتتويج بلقب الدوري المصري الممتاز! ومع وجود عدد من لاعبي الزمالك في المنتخب، متحمسين نشوفهم يكملوا بنفس الروح والحماس في أمريكا!".