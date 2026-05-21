السفارة الأمريكية تهنئ الزمالك بالتتويج بالدوري المصري الممتاز
كتب : وكالات
وجهت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية رسالة تهنئة إلى نادي الزمالك بمناسبة تتويجه بدرع الدوري المصري الممتاز.
وقالت السفارة الأمريكية، في منشور على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك: "متحمسين نشوف المواهب المصرية تتألق على أكبر مسرح كروي في العالم لما نستضيف المنتخب المصري لكرة القدم في الولايات المتحدة خلال كأس العالم!".
وأضافت السفارة الأمريكية: "مبروك لنادي الزمالك على موسم رائع والتتويج بلقب الدوري المصري الممتاز! ومع وجود عدد من لاعبي الزمالك في المنتخب، متحمسين نشوفهم يكملوا بنفس الروح والحماس في أمريكا!".