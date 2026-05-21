تناول البطيخ من العادات المرتبطة بأجواء الصيف لدى كثيرين، لكنه قد يشكل خطرا على الأشخاص المصابين بأمراض الكلى عند الإفراط في تناوله.

ما الذي يجعل البطيخ مصدرا غنيا بالبوتاسيوم؟



البطيخ من الفواكه اللذيذة والغنية بالعناصر الغذائية، إذ يحتوي على مجموعة من الفيتامينات والمعادن المهمة، أهمها البوتاسيوم.

تحتوي شريحة واحدة من البطيخ (حوالي 286 جرام) على 320 ملليجرام من البوتاسيوم، أي ما يعادل 12% من الكمية اليومية الموصى بها للنساء و9% للرجال.

كيف يفيد البوتاسيوم الموجود في البطيخ الجسم؟



لذلك يعد البطيخ مصدرا لذيذا وغنيا بالبوتاسيوم بالنسبة للشخص السليم، وهو معدن يؤدي أدوارا حيوية عديدة داخل الجسم.

إذ يساعد الأعصاب على نقل الإشارات المسؤولة عن انقباض العضلات ويسهم في الحفاظ على توازن السوائل خارج الخلايا، ويدعم تنظيم مستويات ضغط الدم بشكل طبيعي، وفقا لـ "iflscience".

كيف يؤثر ضعف الكلى على توازن البوتاسيوم في الجسم؟



في الظروف الطبيعية، تتخلص الكليتان من البوتاسيوم الزائد الذي لا يستخدم في هذه العمليات، ويخرج مع البول.

أما لدى مرضى القصور الكلوي المزمن، فإن الكليتين لا تعملان بكفاءة عالية في تصفية البوتاسيوم.

وهذا يعني أن تناول الكثير من البطيخ الغني بالبوتاسيوم يؤدي إلى الإصابة بفرط بوتاسيوم الدم الحاد، وهي حالة يكون فيها الكثير من البوتاسيوم في الدم.

ما هي أعراض فرط بوتاسيوم الدم؟



قد لا يظهر فرط بوتاسيوم الدم في بعض الحالات أعراضا واضحة، مما يجعل اكتشافه صعبا أحيانا.

وعند ظهور الأعراض، قد تشمل ضعف العضلات، والشعور بالوخز أو التنميل، والغثيان.

وفي الحالات الشديدة أو المفاجئة، يمكن أن يتطور الأمر إلى ضيق في التنفس وألم في الصدر.

هل يمكن علاج فرط بوتاسيوم الدم؟



بالرغم من خطورة فرط بوتاسيوم الدم، إلا أنه يمكن علاجه عند اكتشافه مبكراً. من خلال اتباع خطة علاجية يحددها الطبيب، والتي قد تشمل استخدام الأدوية المناسبة للمساعدة في خفض مستوى البوتاسيوم في الدم، بالإضافة إلى تقليل استهلاك الأطعمة الغنية به مثل البطيخ.

