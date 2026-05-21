أول تحرك من الزمالك لحل أزمة إيقاف القيد بعد التتويج بالدوري

لا يزال مستقبل معتمد جمال مع نادي الزمالك محل نقاش داخل أروقة القلعة البيضاء، رغم النجاحات التي حققها المدرب خلال الموسم المنقضي بقيادة الفريق للتتويج بلقب الدوري المصري الممتاز.

مصير معتمد جمال مع الزمالك

وكشف مصدر داخل الزمالك أن مجلس الإدارة لم يحسم حتى الآن موقفه النهائي بشأن استمرار معتمد جمال في منصبه، موضحًا أن القرار سيتم اتخاذه بعد مراجعة جميع الملفات الفنية المتعلقة بالفريق.

وأشار المصدر إلى أن المدرب حقق نتائج إيجابية منذ توليه المسؤولية الفنية، بعدما قاد الزمالك إلى التتويج بلقب الدوري، كما نجح في الوصول بالفريق إلى نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، قبل خسارة اللقب في المباراة النهائية أمام اتحاد العاصمة.

وأوضح المصدر أن خيار رحيل معتمد جمال ليس مطروحًا في الوقت الحالي، مؤكدًا أن إدارة النادي تعتزم فتح ملف تجديد عقده بالتنسيق مع جون إدوارد، إلى جانب مناقشة خطة العمل الخاصة بالموسم الجديد واحتياجات الفريق من التدعيمات.

وأضاف أن المدير الفني سيعقد جلسة مرتقبة مع جون إدوارد لتقديم التقرير الفني الخاص بالموسم الماضي، على أن يعقبها اجتماع بين المدير الرياضي ومجلس الإدارة لمناقشة التوصيات وحسم الملف بشكل نهائي.

اقرأ أيضا:

ظهور مؤثر لشحاتة.. ماذا فعل لاعبي الزمالك في غرفة الملابس بعد التتويج؟



مسؤول في الزمالك: مهلة الرخصة الأفريقية لن تنتهي 31 مايو



ممدوح عباس يكشف تفاصيل استضافة محمد شحاتة: "روح أبوه ارتاحت"



