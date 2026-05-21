أعلنت محافظة الجيزة قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتنفيذ أعمال تحويل عاجلة لخط مياه شرب قطر 300 مم، والمتعارض مع أعمال محطة المونوريل بمنطقة تقاطع المحور مع شارع وادي النيل أعلى النفق، وذلك ضمن استكمال المشروعات القومية الجاري تنفيذها بالمنطقة.

انقطاع المياه من العاشرة مساء الجمعة حتى السادسة صباح السبت

أوضحت "المحافظة" في بيان لها، أن الأعمال تستلزم قطع المياه لمدة 8 ساعات متواصلة، تبدأ من الساعة 10 مساء غدٍ الجمعة الموافق 22 / 5 / 2026، وتستمر حتى الساعة 6 صباح السبت الموافق 23 / 5 / 2026، بهدف الانتهاء من أعمال اللحام وربط الخط الجديد.

أماكن انقطاع المياه بالجيزة

تشمل المناطق المتأثرة بانقطاع المياه بالجيزة ما يلي: شارع إسراء المهندسين ومتفرعاته، شارع جدة، شارع جامعة الدول العربية، شارع اليمن، شارع 26 يوليو حتى النيل الأبيض، شارع النيل الأبيض، شارع الجهاد، شارع إسراء المعلمين، شارع عبد العزيز جاويش، شارع الحسني، شارع الغريب، وشارع المشروع.

متابعة ميدانية مشددة لضمان الالتزام بإنهاء الأعمال في موعدها

شدد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة على شركة مياه الشرب والصرف الصحي بضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للأعمال، والانتهاء منها في التوقيتات المعلنة دون تأخير، مع تكليف حي العجوزة بمتابعة التنفيذ ميدانيًا وتذليل أي معوقات.

وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات ضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة الدفع بسيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتغطية المناطق المتأثرة، مع إمكانية طلبها عبر الخط الساخن 125.

