الدوري السعودي

الاتحاد

0 1
21:00

القادسية

الدوري السعودي

الفيحاء

0 1
21:00

الهلال

الدوري السعودي

النصر

0 0
21:00

ضمك

حارس سيراميكا يعترض على اختيارات حسام حسن لكأس العالم 2026

كتب : محمد عبد الهادي

08:59 م 21/05/2026
    محمد صلاح يهدي قميصه إلى محمد بسام
    محمد بسام وزوجته (6)
    محمد بسام وزوجته (2)
    محمد بسام وزوجته (5)
    محمد بسام وزوجته (3)
    محمد بسام وزوجته (4)
    محمد بسام مع عائلته (2)
    محمد بسام مع عائلته (1)
    ستوري محمد بسام
    زوجة محمد بسام لاعب سيراميكا
    محمد بسام وزوجته (4)

أبدي محمد بسام، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، على اختيارات حسام حسن لقائمة منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026.

وكان حسام قد أعلن مساء أمس الأربعاء، قائمة منتخب مصر المشاركة في مونديال 2026، والتي شهدت مفاجآت عديدة أثارت الجدل.

وكتب محمد بسام عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام: "فريق رابع الدوري مفيش منه ولا لاعب في منتخب مصر؟".

وكانت أبرز مفاجآت حسام حسن في قائمة منتخب مصر، ضم محمد عبدالمنعم مدافع نيس الفرنسي، استبعاد مصطفي محمد مهاجم نانت، ضم حمزة عبدالكريم مهاجم برشلونة للشباب، وعبدالله أقطاي لاعب إنبي.

ستوري محمد بسام حارس سيراميكا

20 صورة ترصد وصول لاعبي منتخب مصر لمعسكر كأس العالم 2026
20 صورة ترصد وصول لاعبي منتخب مصر لمعسكر كأس العالم 2026
