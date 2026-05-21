حارس سيراميكا يعترض على اختيارات حسام حسن لكأس العالم 2026

أبدي محمد بسام، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، على اختيارات حسام حسن لقائمة منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026.

وكان حسام قد أعلن مساء أمس الأربعاء، قائمة منتخب مصر المشاركة في مونديال 2026، والتي شهدت مفاجآت عديدة أثارت الجدل.

وكتب محمد بسام عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام: "فريق رابع الدوري مفيش منه ولا لاعب في منتخب مصر؟".

وكانت أبرز مفاجآت حسام حسن في قائمة منتخب مصر، ضم محمد عبدالمنعم مدافع نيس الفرنسي، استبعاد مصطفي محمد مهاجم نانت، ضم حمزة عبدالكريم مهاجم برشلونة للشباب، وعبدالله أقطاي لاعب إنبي.

ستوري محمد بسام حارس سيراميكا

