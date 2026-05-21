عاشت منطقة مصر الجديدة بالقاهرة لحظات من الرعب والفوضى، بعدما ظهر شخص ضخم البنية بشكل مفاجئ في الشارع، وهو يركض بعصبية بين السيارات والمارة، محاولًا التعدي على عدد منهم وسط حالة من الصراخ والارتباك بين الأهالي.

رعب في مصر الجديدة

شهود عيان أكدوا أن المشهد كان أشبه بلقطات من فيلم مطاردة، بعدما أثار المتهم الذعر في أكثر من شارع، حيث حاول البعض الابتعاد عنه سريعًا خوفًا من بطشه، بينما أوقف آخرون سياراتهم هربًا من تصرفاته العنيفة وغير المتوقعة.

استغاثة أهالي مصر الجديدة

ومع تزايد البلاغات واستغاثات المواطنين، تحركت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بسرعة إلى موقع الواقعة، وتمكن ضباط المباحث من تتبع المتهم والسيطرة عليه قبل وقوع إصابات أو خسائر.

رجل الغابة "مريض نفسي"

وخلال الفحص، تبين أن الشخص المضبوط لا يمر بحالة طبيعية، إذ كشفت التحريات الأولية أنه يعاني من اضطراب في الشخصية وحالة نفسية غير مستقرة، ما تسبب في تصرفاته العنيفة والهستيرية التي أثارت حالة الفزع بين المواطنين.

الأجهزة الأمنية اتخذت الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، فيما تم التعامل مع المتهم وفق الإجراءات القانونية والطبية اللازمة، بعد التأكد من حالته النفسية.

