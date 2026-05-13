كشف مصدر مطلع داخل رابطة الأندية المصرية المحترفة، أن الرابطة تتمسك حتى الآن بتطبيق لائحة الهبوط والصعود بشكل طبيعي مع نهاية الموسم الجاري، نافيًا وجود أي مناقشات رسمية بشأن إلغاء الهبوط بعد تأكد سقوط الإسماعيلي إلى دوري المحترفين.

الإسماعيلي يهبط للدرجة الثانية

وكان الإسماعيلي قد هبط رسميًا إلى الدرجة الثانية للمرة الثانية في تاريخه، عقب خسارته أمام وادي دجلة بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأوضح المصدر أن ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن وجود اتجاه لإلغاء الهبوط أو إنقاذ النادي الإسماعيلي لا يستند إلى أي قرارات رسمية حتى الآن، مؤكدًا أن اللائحة تم اعتمادها وإعلانها قبل انطلاق الموسم الجاري.

رابطة الأندية تتمسك بتطبيق الهبوط

وأشار إلى أن رابطة الأندية ترفض المساس بمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الفرق، وتؤكد ضرورة تطبيق اللوائح على الجميع دون استثناء، حفاظًا على نزاهة المسابقة وعدالة المنافسة.

وأضاف المصدر أن استمرار نظام الهبوط والصعود بصورة طبيعية يمنح بطولة الدوري مزيدًا من الإثارة، خاصة في ظل اشتعال المنافسة بين أندية القاع خلال الجولات الأخيرة من الموسم.

