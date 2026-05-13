مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

زد

- -
17:00

غزل المحلة

الدوري المصري

البنك الأهلي

- -
20:00

بتروجت

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
20:00

طلائع الجيش

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
22:00

كريستال بالاس

الدوري الإسباني

ألافيس

- -
22:30

برشلونة

جميع المباريات

إعلان

هل تتدخل رابطة الأندية لإنقاذ الإسماعيلي؟.. مصدر يوضح

كتب : محمد خيري

02:20 م 13/05/2026
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    الإسماعيلي (7)
  • عرض 11 صورة
    الإسماعيلي (1)
  • عرض 11 صورة
    الإسماعيلي (4)
  • عرض 11 صورة
    الإسماعيلي (4)
  • عرض 11 صورة
    النادي الاسماعيلي
  • عرض 11 صورة
    الإسماعيلي (6)
  • عرض 11 صورة
    مباراة الاسماعيلي ووادي دجلة
  • عرض 11 صورة
    الإسماعيلي (3)
  • عرض 11 صورة
    الإسماعيلي (2)
  • عرض 11 صورة
    مباراة الاسماعيلي والمحلة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف مصدر مطلع داخل رابطة الأندية المصرية المحترفة، أن الرابطة تتمسك حتى الآن بتطبيق لائحة الهبوط والصعود بشكل طبيعي مع نهاية الموسم الجاري، نافيًا وجود أي مناقشات رسمية بشأن إلغاء الهبوط بعد تأكد سقوط الإسماعيلي إلى دوري المحترفين.

الإسماعيلي يهبط للدرجة الثانية

وكان الإسماعيلي قد هبط رسميًا إلى الدرجة الثانية للمرة الثانية في تاريخه، عقب خسارته أمام وادي دجلة بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأوضح المصدر أن ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن وجود اتجاه لإلغاء الهبوط أو إنقاذ النادي الإسماعيلي لا يستند إلى أي قرارات رسمية حتى الآن، مؤكدًا أن اللائحة تم اعتمادها وإعلانها قبل انطلاق الموسم الجاري.

رابطة الأندية تتمسك بتطبيق الهبوط

وأشار إلى أن رابطة الأندية ترفض المساس بمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الفرق، وتؤكد ضرورة تطبيق اللوائح على الجميع دون استثناء، حفاظًا على نزاهة المسابقة وعدالة المنافسة.

وأضاف المصدر أن استمرار نظام الهبوط والصعود بصورة طبيعية يمنح بطولة الدوري مزيدًا من الإثارة، خاصة في ظل اشتعال المنافسة بين أندية القاع خلال الجولات الأخيرة من الموسم.

اقرأ أيضا:

نجم الإسماعيلي السابق يطالب بمحاسبة المسؤولين: "تاريخنا ميستحقش كدا"

الاتحاد السكندري في موقف حرج.. ترتيب مرحلة الهبوط للدوري المصري

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الإسماعيلي رابطة الأندية الدوري المصري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ممثل حماس المفضل وشكوى لبرشلونة.. لامين يامال في ورطة بسبب علم فلسطين
رياضة عربية وعالمية

ممثل حماس المفضل وشكوى لبرشلونة.. لامين يامال في ورطة بسبب علم فلسطين
البريميرليج على صفيح ساخن.. ماذا يحتاج مانشستر سيتي لخطف اللقب من أرسنال؟
رياضة عربية وعالمية

البريميرليج على صفيح ساخن.. ماذا يحتاج مانشستر سيتي لخطف اللقب من أرسنال؟
20 عملة تتصدر قائمة الأجمل عالميًا في 2026
اقتصاد

20 عملة تتصدر قائمة الأجمل عالميًا في 2026
شرط من اللاعب.. الأهلي يخطر أول المعارين بالعودة للفريق
رياضة محلية

شرط من اللاعب.. الأهلي يخطر أول المعارين بالعودة للفريق
الكهرباء تعلن الأسعار الجديدة للشرائح والعدادات الكودية
أخبار مصر

الكهرباء تعلن الأسعار الجديدة للشرائح والعدادات الكودية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الحكومة تحسم الجدل بشأن إصدار العملات البلاستيكية فئة 10 و20 جنيهًا
بشرى سارة.. الرئيس السيسي يوجه بصرف معاشات يونيو قبل عيد الأضحى