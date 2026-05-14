بالفيديو.. أحمد ياسر ريان ينفرد بصدارة هدافي الدوري المصري

نبذل أقصى جهد للاستمرار في الممتاز.. بيان من الإسماعيلي بعد الهبوط

خطف أحمد ياسر ريان، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالبنك الأهلي، صدارة هدافي الدوري المصري الممتاز، من ثنائي القمة محمود حسن تريزيجيه لاعب الأهلي وعدي الدباغ لاعب الزمالك.

أحمد ياسر ريان ينفرد بصدارة هدافي الدوري المصري

انفرد أحمد ياسر ريان بصدارة هدافي الدوري المصري الممتاز، بعد هدفه في فوز بتروجيت على البنك الأهلي، بنتيجة 3-2.

ووصل أحمد ياسر ريان لهدفه رقم 12، بفارق هدفين عن علي سليمان لاعب كهرباء الإسماعيلية، فيما يحتل أدهم حامد لاعب بتروجيت المركز الثالث بـ9 أهداف، متساويا من كل من أسامة فيصل لاعب البنك الأهلي، فرانك بولي لاعب وادي دجلة، عدي الدباغ لاعب الزمالك، ومحمود تريزيجيه لاعب الأهلي.

اقرأ أيضًا:

صالح جمعة: هشجع اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية

نبذل أقصى جهد للاستمرار في الممتاز.. بيان من الإسماعيلي بعد الهبوط



