جمالها رهيب.. 10 صور ومعلومات عن أجمل امرأة في عام 2026

تألقت العديد من النجمات بمجموعة من المجوهرات الفاخرة على السجادة الحمراء خلال حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي 2026.

وفي هذا الصدد، نستعرض لكم أبرز مجوهرات النجمات خلال افتتاح مهرجان كان السينمائي 2026، وفقا لـ "naturaldiamonds".

ديمي مور

ارتدت الممثلة الأمريكية ديمي مور على السجادة الحمراء في حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي 2026 فستان من تصميم جاكيموس ومجموعة مجوهرات مكونة من قلادة مرصعة بالألماس عيار 226.34 قيراط و5 صفوف من الألماس الطبيعي المتلألئ.

كما أضافت أقراط مصنوعة من الألماس عيار 22.87 قيراط وخاتم من عيار 9.65 قيراط، ليصل إجمالي وزن مجوهراتها إلى 263.34 قيراط.

جين فوندا

تألقت عارضة الأزياء الأمريكية جين فوندا خلال حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي، مرتدية فستان أسود مرصع بالترتر من تصميم جوتشي.

وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من قلادة من الذهب الأبيض تحتوي على حجر أكوامارين بيضاوي الشكل بقطع كابوشون يزن 46.34 قيراط ومزينة بألماس مرصع، بالإضافة إلى خاتمين من الألماس من تصميم نودو.

ليروي بوليو

تألقت الممثلة الفلبينية ليروي بوليو بفستان بنفسجي داكن مكشكش، وزينت إطلالتها بقلادة مرصعة بالألماس تضم 21 حجر تورمالين بارايبا كمثري الشكل، وأكملت إطلالتها بأقراط متدلية طويلة متناسقة مع تصميم القلادة.

مايكا مونرو

خطفت الممثلة الأمريكية مايكا مونرو الأنظار خلال حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي 2026، مرتدية فستان ساحر من تصميم آشي ستوديو، وأكملت إطلالتها بأقراط من تصميم باسكوالي بروني، وأسورة وخاتم فاخرين مصنوعين من الذهب الأبيض ومزين بالألماس الطبيعي الأبيض.

كيلي روثرفورد

تألقت الممثلة الأمريكية كيلي روثرفورد بفستان أسود مطرز بالخرز شبه شفاف بأكمام طويلة من تصميم جورجيو أرماني.

زينت إطلالتها بقلادة من دامياني مرصعة بـ 11 حجر تورمالين بارايبا بيضاوي الشكل بوزن 19.84 قيراط، و76 حجر تورمالين بارايبا بوزن 4.05 قيراط، و376 ماسة بقطع بريلينت بوزن 19.48 قيراط، بالإضافة إلى أقراط ماسية وخاتم أنيق.

اقرأ أيضًا:

ميرهان حسين تنشر صور من رحلتها إلى مدينة إرفاين الأمريكية (صور)





سيارة جديدة وحقيقة عمليات التجميل.. 25 صورة لـ جيهان الشماشرجي