طارق يحيى لـ مصراوي: نهائي الكونفدرالية نقطة فارقة في تاريخ الزمالك

أكد طارق يحيى أن مواجهة الزمالك أمام اتحاد العاصمة في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، تمثل نقطة فارقة في مستقبل القلعة البيضاء خلال المرحلة المقبلة.

تصريحات طارق يحيى قبل نهائي الكونفدرالية

وقال طارق يحيى، في تصريحات خاصة لموقع مصراوي، إن التتويج بالبطولة لن يمنح الزمالك لقبًا قاريًا جديدًا فقط، بل سيوفر أيضًا عائدًا ماليًا كبيرًا يصل إلى 4 ملايين دولار، وهو ما قد يساهم في تخفيف الأعباء المالية على النادي، إلى جانب المساعدة في فك القيد والحصول على الرخصة الإفريقية.

وأضاف أن الفوز باللقب سيكون له تأثير معنوي كبير على اللاعبين قبل المواجهة الحاسمة أمام سيراميكا كليوباترا في سباق المنافسة على بطولة الدوري.

مباراة اتحاد العاصمة صعبة

وأوضح نجم الزمالك السابق أن فريق اتحاد العاصمة ليس منافسًا سهلًا، مشيرًا إلى أن ظهوره المتواضع نسبيًا في لقاء الذهاب جاء نتيجة الضغط الجماهيري الكبير على ملعبه، لكنه في النهاية نجح في تحقيق الفوز بهدف دون رد.

وشدد طارق يحيى على ضرورة تخلص لاعبي الزمالك من الضغوط النفسية، مع استغلال الحضور الجماهيري في استاد القاهرة الدولي للضغط على الفريق الجزائري منذ الدقائق الأولى، مؤكدًا أن الفوز بفارق هدفين ممكن لكنه يتطلب تركيزًا وجهدًا مضاعفًا.

وعلى المستوى الفني، أبدى يحيى تحفظه على الدفع بالأنجولي شيكو بانزا أساسيًا، موضحًا أن اللاعب يجيد استغلال المساحات وقد يكون أكثر فاعلية في الشوط الثاني، بينما شدد على ضرورة وجود خوان بيزيرا منذ البداية، معتبرًا إياه مفتاح الخطورة الأول في الفريق.

رسالة إلى الجماهير بسبب حسام عبدالمجيد

ووجه طارق يحيى رسالة إلى جماهير الزمالك، طالبهم خلالها بعدم الانسياق وراء الشائعات التي تستهدف حسام عبد المجيد، مؤكدًا أن اللاعب يحتاج إلى الدعم والمساندة في هذه المرحلة، خاصة بعد موقف الجماهير الإيجابي معه عقب مباراة الأهلي، نظرًا لأهميته داخل الفريق قبل النهائي القاري المرتقب.

اقرأ أيضا:

زيادة تاريخية تنتظر خزينة الزمالك.. ما هي الجوائز المالية لبطل الكونفدرالية؟





الزمالك ينهي أزمة كاف بـ 700 تذكرة لنهائي الكونفدرالية