الدوري الإسباني

ريال مدريد

22:30

ريال أوفييدو

الدوري السعودي

الاتفـــــاق

21:00

الاتحاد

الدوري السعودي

القادسية

21:00

الحزم

دوري القسم الثاني-أ

مسار

16:30

المصرية للاتصالات

دوري القسم الثاني-أ

الانتاج الحربي

16:30

الترسانة

دوري القسم الثاني-أ

طنطا‏

16:30

المنصورة

مواعيد مباريات الجولة الأخيرة بدوري المحترفين.. صراع ناري على البطاقة الثالثة

كتب : محمد خيري

01:35 م 14/05/2026

فريق لافيينا

تنطلق في الرابعة والنصف عصر اليوم منافسات الجولة الـ34 والأخيرة من دوري المحترفين المصري، وسط صراع مشتعل لحسم البطاقة الثالثة المؤهلة إلى الدوري الممتاز، بعد ضمان صعود القناة وبترول أسيوط رسميًا.

صراع الجولة الأخيرة بدوري المحترفين

وتتجه الأنظار نحو المنافسة المباشرة بين أبو قير للأسمدة ولافيينا، لحسم المقعد الأخير المؤهل إلى دوري الأضواء والشهرة، بعدما ضمن فريقي القناة وبترول أسيوط الصعود بشكل رسمي.

ويدخل أبو قير للأسمدة الجولة الختامية بأفضلية واضحة، بعدما رفع رصيده إلى 55 نقطة في المركز الثالث، إذ يكفيه تحقيق الفوز أمام راية، الذي تأكد هبوطه، من أجل حسم الصعود رسميًا دون انتظار نتائج المنافسين.

في المقابل، يتمسك لافيينا بفرصته الأخيرة، حيث يحتل المركز الرابع برصيد 53 نقطة، ويحتاج إلى الفوز على السكة الحديد، مع تعثر أبو قير للأسمدة بالتعادل أو الخسارة، من أجل خطف بطاقة التأهل في الجولة الأخيرة.

مباريات الجولة الأخيرة

أبو قير للأسمدة × راية
السكة الحديد × لافيينا
طنطا × المنصورة
مسار × المصرية للاتصالات
مالية كفر الزيات × أسوان
الداخلية × بروكسي
القناة × ديروط
الإنتاج الحربي × الترسانة
بترول أسيوط × بلدية المحلة

ترتيب دوري المحترفين قبل الجولة الأخيرة

1- القناة – 72 نقطة
2- بترول أسيوط – 57 نقطة
3- أبو قير للأسمدة – 55 نقطة
4- لافيينا – 53 نقطة
5- مسار – 52 نقطة
6- بروكسي – 52 نقطة
7- المصرية للاتصالات – 46 نقطة
8- السكة الحديد – 45 نقطة
9- المنصورة – 43 نقطة
10- مالية كفر الزيات – 41 نقطة
11- ديروط – 40 نقطة
12- الداخلية – 40 نقطة
13- الترسانة – 39 نقطة
14- الإنتاج الحربي – 38 نقطة

أكسيوس: إسرائيل ترفع حالة التأهب تحسبا لاستئناف الحرب
هل يجوز عمل فيديو بالذكاء الاصطناعي لشخص متوفى؟.. أمين الفتوى يجيب
ترامب لـ الرئيس الصيني: أنت قائد عظيم وأنا دائما أقول الحقيقة
الإعلامي محمد موسى: ديزني أرسلت ضعف أجر عبد الرحمن أبو زهرة تقديرًا لإبداعه
حسام حسن يكشف صاحب الفضل في اكتشافه بناشئين الأهلي
