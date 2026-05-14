تنطلق في الرابعة والنصف عصر اليوم منافسات الجولة الـ34 والأخيرة من دوري المحترفين المصري، وسط صراع مشتعل لحسم البطاقة الثالثة المؤهلة إلى الدوري الممتاز، بعد ضمان صعود القناة وبترول أسيوط رسميًا.

صراع الجولة الأخيرة بدوري المحترفين

وتتجه الأنظار نحو المنافسة المباشرة بين أبو قير للأسمدة ولافيينا، لحسم المقعد الأخير المؤهل إلى دوري الأضواء والشهرة، بعدما ضمن فريقي القناة وبترول أسيوط الصعود بشكل رسمي.

ويدخل أبو قير للأسمدة الجولة الختامية بأفضلية واضحة، بعدما رفع رصيده إلى 55 نقطة في المركز الثالث، إذ يكفيه تحقيق الفوز أمام راية، الذي تأكد هبوطه، من أجل حسم الصعود رسميًا دون انتظار نتائج المنافسين.

في المقابل، يتمسك لافيينا بفرصته الأخيرة، حيث يحتل المركز الرابع برصيد 53 نقطة، ويحتاج إلى الفوز على السكة الحديد، مع تعثر أبو قير للأسمدة بالتعادل أو الخسارة، من أجل خطف بطاقة التأهل في الجولة الأخيرة.

مباريات الجولة الأخيرة

أبو قير للأسمدة × راية

السكة الحديد × لافيينا

طنطا × المنصورة

مسار × المصرية للاتصالات

مالية كفر الزيات × أسوان

الداخلية × بروكسي

القناة × ديروط

الإنتاج الحربي × الترسانة

بترول أسيوط × بلدية المحلة

ترتيب دوري المحترفين قبل الجولة الأخيرة

1- القناة – 72 نقطة

2- بترول أسيوط – 57 نقطة

3- أبو قير للأسمدة – 55 نقطة

4- لافيينا – 53 نقطة

5- مسار – 52 نقطة

6- بروكسي – 52 نقطة

7- المصرية للاتصالات – 46 نقطة

8- السكة الحديد – 45 نقطة

9- المنصورة – 43 نقطة

10- مالية كفر الزيات – 41 نقطة

11- ديروط – 40 نقطة

12- الداخلية – 40 نقطة

13- الترسانة – 39 نقطة

14- الإنتاج الحربي – 38 نقطة

اقرأ أيضا:

زيادة تاريخية تنتظر خزينة الزمالك.. ما هي الجوائز المالية لبطل الكونفدرالية؟



شكر وامتنان.. تفاصيل استقبال بعثة اتحاد العاصمة في القاهرة قبل مواجهة الزمالك



