على طريقة المغرب والسنغال.. توقف مباراة بالقسم الثاني وتهديد بالانسحاب

كتب : محمد عبد الهادي

07:51 م 16/04/2026 تعديل في 08:49 م

مباراة طنطا والمصرية للاتصالات

شهدت مباراة طنطا والمصرية للاتصالات، اليوم الخميس، في دوري المحترفين، واقعة مثيرة بعدما توقفت المواجهة بسبب أزمة تحكيمية، كادت أن تدفع أحد الفريقين للانسحاب وعدم استكمال اللقاء.

ماذا حدث في مباراة طنطا والمصرية للاتصالات؟

احتسب الحكم عبد العزيز السيد ركلة جزاء لصالح المصرية للاتصالات في الدقيقة 41، بعد عرقلة على حدود منطقة الجزاء، وهو القرار الذي قوبل باعتراضات قوية من لاعبي طنطا، قبل أن تتصاعد الأحداث ويطالب المدير الفني أيمن المزين لاعبيه بالخروج من الملعب احتجاجًا على القرار.

وبعد دقائق من التوقف، تراجع حكم المباراة عن احتساب ركلة الجزاء، رغم عدم تطبيق تقنية الفيديو في دوري المحترفين، حيث أظهرت الكاميرات لجوء الحكم الرابع حسام حسن إلى مراجعة اللعبة عبر هاتف محمول، قبل إبلاغ حكم الساحة بالقرار النهائي.

وقرر الحكم احتساب ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء بدلًا من ركلة الجزاء، وهو ما أثار اعتراض لاعبي المصرية للاتصالات، ليتدخل عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق مطالبًا لاعبيه بالخروج من الملعب أيضًا.

وبعد توقف استمر لأكثر من 20 دقيقة، عاد اللاعبون لاستكمال المباراة، وتم تنفيذ الركلة الحرة التي أسفرت عن هدف في شباك طنطا.

وتشابهت هذه الواقعة مع ما حدث في نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، عندما توقفت المباراة بعد احتساب الحكم عيسي سي، ركلة جزاء لصالح المغرب ضد السنغال، ليحتج اللاعبين علي قرار الحكم مهددين بالانسحاب.

نهائي المغرب والسنغال توقف لأكثر من 10 دقائق، حيث خرج لاعبي السنغال من الملعب، قبل أن يعودوا ويستأنفوا اللقاء مرة أخرى.

اللقطة المثيرة للجدل في مباراة طنطا والمصرية للاتصالات

