الموت يفجع مدرب الزمالك السابق

تلقي أحمد عبدالمقصود مدرب الزمالك الأسبق والمدير الفني الحالي لبترول أسيوط، نبأ حزيناً بوفاة عمته.

وكتب عبد المقصود عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"البقاء لله تعالى عمتي الغالية الحاجة هنا عبد المقصود إنا لله وإنا إليه راچعون".

وأضاف:"الله يرحمها ويغفرلها ويسكنها فسيح جناته مع النبيين وأولياء الله الصالحين".

وفي سياق متصل، سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي بترول أسيوط في فخ الهزيمة أمام نظيره القناة بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس، في افتتاح منافسات الجولة الـ23 من دوري المحترفين.

وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب حسام جريشة في الدقيقة 12 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة رفع القناة رصيده إلى 52 نقطة في صدارة ترتيب دوري المحترفين، فيما تجمد رصيد بترول أسيوط عند 41 نقطة في المركز الثاني.