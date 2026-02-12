مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

برينتفورد

- -
22:00

أرسنال

كأس ملك أسبانيا

اتلتيكو مدريد

- -
22:00

برشلونة

الدوري السعودي

ضمك

2 1
17:45

التعاون

الدوري السعودي

الحزم

2 1
19:30

الأخدود

الدوري السعودي

القادسية

1 0
19:30

نادي نيوم

جميع المباريات

إعلان

الموت يفجع مدرب الزمالك السابق

كتب : نهي خورشيد

08:32 م 12/02/2026 تعديل في 08:33 م
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    أحمد عبدالمقصود
  • عرض 3 صورة
    أحمد عبدالمقصود

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تلقي أحمد عبدالمقصود مدرب الزمالك الأسبق والمدير الفني الحالي لبترول أسيوط، نبأ حزيناً بوفاة عمته.

وكتب عبد المقصود عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"البقاء لله تعالى عمتي الغالية الحاجة هنا عبد المقصود إنا لله وإنا إليه راچعون".

وأضاف:"الله يرحمها ويغفرلها ويسكنها فسيح جناته مع النبيين وأولياء الله الصالحين".

وفي سياق متصل، سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي بترول أسيوط في فخ الهزيمة أمام نظيره القناة بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس، في افتتاح منافسات الجولة الـ23 من دوري المحترفين.

وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب حسام جريشة في الدقيقة 12 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة رفع القناة رصيده إلى 52 نقطة في صدارة ترتيب دوري المحترفين، فيما تجمد رصيد بترول أسيوط عند 41 نقطة في المركز الثاني.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بترول أسيوط أحمد عبدالمقصود الزمالك دوري المحترفين

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ضياء رشوان: تفعيل مواد حرية الرأي والصحافة في الدستور واجبنا الأول
أخبار مصر

ضياء رشوان: تفعيل مواد حرية الرأي والصحافة في الدستور واجبنا الأول
الإعدام شنقًا لقاتل سائق أوبر حلوان.. والحبس عامين لشقيقه
حوادث وقضايا

الإعدام شنقًا لقاتل سائق أوبر حلوان.. والحبس عامين لشقيقه
الإعدام شنقًا لقاتل سائق أوبر حلوان.. والحبس عامين لشقيقه
حوادث وقضايا

الإعدام شنقًا لقاتل سائق أوبر حلوان.. والحبس عامين لشقيقه
"حان موعد رحيله".. حفيظ دراجي يثير الجدل حول مستقبل محمد صلاح
رياضة عربية وعالمية

"حان موعد رحيله".. حفيظ دراجي يثير الجدل حول مستقبل محمد صلاح
أغرب الأطعمة حول العالم.. هل تجرؤ على تجربتها؟
نصائح طبية

أغرب الأطعمة حول العالم.. هل تجرؤ على تجربتها؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مكسب 40 جنيها في الكيلو.. الحلقات الوسيطة تقفز بأسعار الدواجن والشعبة تعلق
تعديل تشريعي لزيادة سنوات التعليم الإلزامي سنة إضافية
حقيقة الوقف التعليقي لقانون الإيجار القديم
تبكير صرف مرتبات فبراير للعاملين بالدولة بمناسبة حلول شهر رمضان