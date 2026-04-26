أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الإثنين، إجراء تعديل في مواعيد مباريات دوري المحترفين بالموسم الجاري.

بيان تعديل مواعيد مباريات دوري المحترفين

نشر الحساب الرسمي لاتحاد الكرة بيان كالتالي: ‏قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، تعديل مواعيد مباريات دوري القسم الثاني "أ" (المحترفين)، لتقام المباريات في الرابعة والنصف عصراً، بدلاً من الرابعة".

وتابع البيان: "‏أرسلت إدارة المسابقات خطابات إلى جميع الفروع والمناطق لإخطارها بإقامة جميع المباريات في الرابعة والنصف عصراً، اعتباراً من الأسبوع الـ32 وحتى نهاية المسابقة".

