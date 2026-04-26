اتحاد الكرة يعلن تعديل مواعيد مباريات دوري المحترفين
كتب : محمد عبد الهادي
مقر الاتحاد المصري لكرة القدم
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الإثنين، إجراء تعديل في مواعيد مباريات دوري المحترفين بالموسم الجاري.
بيان تعديل مواعيد مباريات دوري المحترفين
نشر الحساب الرسمي لاتحاد الكرة بيان كالتالي: قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، تعديل مواعيد مباريات دوري القسم الثاني "أ" (المحترفين)، لتقام المباريات في الرابعة والنصف عصراً، بدلاً من الرابعة".
وتابع البيان: "أرسلت إدارة المسابقات خطابات إلى جميع الفروع والمناطق لإخطارها بإقامة جميع المباريات في الرابعة والنصف عصراً، اعتباراً من الأسبوع الـ32 وحتى نهاية المسابقة".
