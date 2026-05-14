تحدث الإعلامي محمد موسى عن موهبة الفنان الراحل عبدالرحمن أبو زهرة، مؤكدًا أنه يعد من أبرز وأهم رموز الأداء الصوتي في العالم العربي.

تعليق الإعلامي محمد موسى

وكتب محمد موسى عبر حسابه على "فيسبوك": "في واحدة من أروع لقطات القوة الناعمة المصرية، سجلت واقعة تاريخية في أرشيف شركة ديزني، حينما قررت المؤسسة الأكبر في عالم الرسوم المتحركة تقديم تحية استثنائية لأسطورة الأداء الصوتي عبدالرحمن أبو زهرة".

وأضاف أن لجنة التقييم في ديزني، وبعد مراجعة النسخ المدبلجة لفيلم الأسد الملك حول العالم، أقرت بأن أداء أبو زهرة لشخصية "سكار" كان الأعمق والأقوى تعبيرًا، متفوقًا حتى على النسخة الأصلية.

شهادة رسمية من ديزني لاند :"عبد الرحمن أبو زهرة الأفضل عالميا"

وأشار إلى أن الشركة قامت بإرسال ضعف الأجر المتفق عليه للفنان، تقديرًا لجهده المميز، إلى جانب شهادة رسمية تؤكد أنه الأفضل عالميًا في تقديم الشخصية، في خطوة نادرة لم تتكرر مع أي مؤدي صوتي آخر.

واختتم موسى حديثه بالإشادة بالأثر الكبير الذي تركه أبو زهرة، مؤكدًا أن ضحكته الشهيرة وجمله الأيقونية "ليحيا الملك" تحولت إلى علامة فارقة في تاريخ الدوبلاج.

ووجه سؤالا للجمهور، هل تعتقد أن عبدالرحمن أبو زهرة لم يحصل على التقدير الكافي رغم هذا الإنجاز العالمي؟ وما هي أبرز الشخصيات التي لا تزال عالقة في أذهانكم بصوته؟

توفي الفنان عبد الرحمن أبو زهرة عن عمر يناهز 92 عاماً، إذ ولد في 3 مارس 1934 بمدينة دمياط.

