يستعد النادي الأهلي لإصدار بيان رسمي خلال الساعات المقبلة، على خلفية الأزمة التحكيمية التي شهدتها مواجهته أمام سيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وكان الأهلي قد تعادل مع سيراميكا كليوباترا بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت على ملعب المقاولون العرب، لحساب الجولة الأولى من المرحلة الثانية للمسابقة، وسط جدل واسع في الدقائق الأخيرة.

وتفجرت الأزمة عقب مطالبة لاعبي الأهلي باحتساب ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع، قبل أن يقرر الحكم محمود وفا استئناف اللعب بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو، ما أثار اعتراضات قوية من جانب لاعبي الفريق الأحمر والجهاز الفني.

مطالب الأهلي بعد أزمة مباراة سيراميكا

ووفقًا لمصدر مطلع، يستعد الأهلي لتضمين عدة مطالب وشكاوى في بيانه الرسمي، أبرزها:

-المطالبة بالتحقيق في واقعة دفع الحكم للاعب محمود حسن "تريزيجيه" خلال أحداث المباراة.

-طلب الاطلاع على التسجيلات الصوتية الكاملة للمحادثات بين حكم الساحة وحكام تقنية الفيديو، وكذلك المساعد المختص باللعبة محل الجدل.

-التقدم بشكوى رسمية بشأن تجاوزات لفظية يُقال إنها صدرت من حكم الساحة تجاه الثنائي حسين الشحات ومحمد الشناوي، وذلك في حضور الحكم الرابع.

-الإشارة إلى واقعة أخرى تتعلق بأسلوب غير لائق من الحكم الرابع خلال حديثه مع مدير الكرة وليد صلاح الدين على دكة البدلاء.

-التأكيد على إرفاق كافة الأدلة الصوتية والمرئية لدعم الشكوى المقدمة.

-دراسة التقدم بطلب رسمي لاستقدام حكام أجانب لإدارة مبارياته المتبقية في الدوري حتى نهاية الموسم