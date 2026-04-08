الدوري المصري

وادي دجلة

17:00

فاركو

الدوري المصري

غزل المحلة

20:00

الجونة

دوري أبطال أوروبا

برشلونة

21:00

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

21:00

ليفربول

الدوري المصري الممتاز - سيدات

المصري

14:30

الزمالك

الدوري المصري الممتاز - سيدات

الأهلي

14:30

بيراميدز

رفقة المغرب وتونس.. مجموعة صعبة لمصر في أمم أفريقيا تحت 17 عاما

كتب : محمد خيري

02:51 م 08/04/2026

منتخب مصر للشباب

أجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، مراسم قرعة دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 17 عامًا، في مقر الاتحاد بالقاهرة.

وشهدت القرعة مشاركة عدد من نجوم الدوري المصري الممتاز، الذين أجروا عملية السحب، وهم المالي أليو ديانج، لاعب الأهلي، والكونغولي فيستون ماييلي، مهاجم بيراميدز، والمغربي أحمد بلحاج، نجم سيراميكا كليوباترا.

16 منتخبا تشارك في البطولة

وتشهد البطولة مشاركة 16 منتخبًا، من بينهم الدولة المضيفة المغرب، إلى جانب منتخبات مصر، الجزائر، تونس، تنزانيا، أوغندا، إثيوبيا، أنجولا، موزمبيق، جنوب أفريقيا، السنغال، مالي، كوت ديفوار، غانا، والكاميرون، والكونغو الديمقراطية. ويتم تقسيم الفرق على أربع مجموعات، كل مجموعة تضم أربعة منتخبات، على أن تتأهل الفرق الثمانية الأولى إلى ربع النهائي مباشرة، مع تحديد مقعدين إضافيين عبر مباريات فاصلة بين أصحاب المركز الثالث في المجموعات الأربع.

مجموعات كأس الأمم الأفريقية للشباب:

المجموعة الأولى: المغرب - تونس - مصر - إثيوبيا
المجموعة الثانية: كوت ديفوار - الكاميرون - أوغندا - الكونغو الديمقراطية
المجموعة الثالثة: مالي - أنجولا - تنزانيا - موزمبيق
المجموعة الرابعة: السنغال - جنوب أفريقيا - الجزائر - غانا

كأس الأمم الأفريقية منتخب مصر

