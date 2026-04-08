حسم أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، الجدل المثار مؤخرًا بشأن هوية الأندية المتأهلة للمشاركة في البطولات الأفريقية خلال الموسم المقبل، في ظل تباين التفسيرات بعد تطورات بطولة كأس مصر.

وكانت حالة من الجدل قد أُثيرت عقب تأهل بيراميدز إلى نهائي كأس مصر، حيث يواجه فريق زد، وهو ما فتح باب التساؤلات حول أحقية الفريق الرابع في الدوري بالمشاركة في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

آلية المشاركة في البطولات الأفريقية

وأكد دياب، في تصريحات تلفزيونية، أن آلية التأهل واضحة وثابتة خلال المواسم الأخيرة، مشيرًا إلى أن صاحبي المركزين الأول والثاني في جدول الدوري يتأهلان مباشرة إلى دوري أبطال أفريقيا، فيما يحجز صاحبا المركزين الثالث والرابع مقعديهما في كأس الكونفدرالية.

وأوضح رئيس رابطة الأندية أن الاستثناء الوحيد الذي قد يحرم صاحب المركز الرابع من المشاركة القارية، يتمثل في تتويج فريق خارج المربع الذهبي ببطولة كأس مصر، وهو ما يمنحه بطاقة التأهل على حساب صاحب المركز الرابع.

وأضاف أن تتويج أحد فرق المقدمة في الدوري ببطولة الكأس، يعني استمرار القاعدة دون تغيير، ليحصل الفريق صاحب المركز الرابع على فرصة المشاركة في الكونفدرالية، وليس وصيف كأس مصر.

وأشار دياب إلى أن لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) تتيح مرونة في اختيار الأندية المشاركة، لكنها تُطبق فقط في حال عدم وجود نظام واضح ومعتمد، مؤكدًا أن الكرة المصرية تسير وفق لائحة مستقرة منذ عدة مواسم، وهو ما يحسم الجدل القائم في هذا الملف.

