الدوري المصري

وادي دجلة

- -
17:00

فاركو

الدوري المصري

غزل المحلة

- -
20:00

الجونة

دوري أبطال أوروبا

برشلونة

- -
21:00

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
21:00

ليفربول

الدوري المصري الممتاز - سيدات

المصري

- -
14:30

الزمالك

الدوري المصري الممتاز - سيدات

الأهلي

- -
14:30

بيراميدز

إعلان

لوائح كاف تمنحنا الحق.. رابطة الأندية تحسم جدل الفريق الرابع المشارك في الكونفدرالية

كتب : محمد خيري

12:28 م 08/04/2026

كاف يرفع جائزة بطل دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالي

حسم أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، الجدل المثار مؤخرًا بشأن هوية الأندية المتأهلة للمشاركة في البطولات الأفريقية خلال الموسم المقبل، في ظل تباين التفسيرات بعد تطورات بطولة كأس مصر.

وكانت حالة من الجدل قد أُثيرت عقب تأهل بيراميدز إلى نهائي كأس مصر، حيث يواجه فريق زد، وهو ما فتح باب التساؤلات حول أحقية الفريق الرابع في الدوري بالمشاركة في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

آلية المشاركة في البطولات الأفريقية

وأكد دياب، في تصريحات تلفزيونية، أن آلية التأهل واضحة وثابتة خلال المواسم الأخيرة، مشيرًا إلى أن صاحبي المركزين الأول والثاني في جدول الدوري يتأهلان مباشرة إلى دوري أبطال أفريقيا، فيما يحجز صاحبا المركزين الثالث والرابع مقعديهما في كأس الكونفدرالية.

وأوضح رئيس رابطة الأندية أن الاستثناء الوحيد الذي قد يحرم صاحب المركز الرابع من المشاركة القارية، يتمثل في تتويج فريق خارج المربع الذهبي ببطولة كأس مصر، وهو ما يمنحه بطاقة التأهل على حساب صاحب المركز الرابع.

وأضاف أن تتويج أحد فرق المقدمة في الدوري ببطولة الكأس، يعني استمرار القاعدة دون تغيير، ليحصل الفريق صاحب المركز الرابع على فرصة المشاركة في الكونفدرالية، وليس وصيف كأس مصر.

وأشار دياب إلى أن لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) تتيح مرونة في اختيار الأندية المشاركة، لكنها تُطبق فقط في حال عدم وجود نظام واضح ومعتمد، مؤكدًا أن الكرة المصرية تسير وفق لائحة مستقرة منذ عدة مواسم، وهو ما يحسم الجدل القائم في هذا الملف.

الإشارة إلى واقعة أخرى تتعلق بأسلوب غير لائق من الحكم الرابع خلال حديثه مع مدير الكرة وليد صلاح الدين على دكة البدلاء.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بمنتصف تعاملات الأربعاء.. ما السبب؟
تصل لإيقاف طويل.. ماذا ينتظر الشناوي بعد واقعة الحكم أمام سيراميكا؟
لماذا سُمي يوم السبت بهذا الاسم؟- ستفاجئك الإجابة
الرئيس السيسي يستعرض موقف مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة مع وزيري الكهرباء
زيلينسكي يدعم وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط ويدعو لإنهاء الحرب مع روسيا
إعلان

إعلان

تعديل مواعيد قطارات سكك حديد مصر بسبب التوقيت الصيفي - مستند
أول تعليق من الرئيس السيسي على وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران
هبوط قوي في سعر الدولار مقابل الجنيه في أول رد فعل لهدنة الحرب
يتكون من 15 بندا.. ترامب يعلن عن اتفاق طويل الأمد مع إيران