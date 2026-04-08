الأعنف منذ بدء الحرب.. مشاهد من الغارة الجوية الإسرائيلية على بيروت

كتب : وكالات

04:31 م 08/04/2026

الغارة الجوية الإسرائيلية على بيروت

نشرت وسائل إعلام لبنانية مشاهد من الغارات الجوية الإسرائيلية على مناطق من أحياء العاصمة اللبنانية بيروت.

وشن الاحتلال الإسرائيلي اليوم، سلسلة من الضربات على بيروت، مما أثار حالة من الذعر بين السكان في أعنف هجوم على العاصمة منذ بدء الحرب مع حزب الله

ومن جانبه قال موقع "واللا" العبري : إن نحو 50 طائرة حربية إسرائيلية شاركت بإلقاء 160 قنبلة خلال دقيقة واحدة في مناطق متفرقة من لبنان اليوم.

وطلبت قوى الأمن اللبناني، من المواطنين الامتناع عن التنقل في المواقع المستهدفة إلا عند الضرورة.

وقالت قوى الأمن في بيان لها الأربعاء: "إنه بسبب الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت العاصمة بيروت وعددًا من المناطق اللبنانية في وقتٍ واحد، قوى الأمن تطلب من المواطنين الامتناع عن التنقل إلا عند الضرورة القصوى، لا سيّما في محيط المواقع المستهدفة وعلى الطرقات المؤدية إلى المستشفيات، وذلك لإفساح المجال أمام سيارات الإسعاف للقيام بمهامها دون أي عوائق أو تأخير".

ونقلت وسائل إعلام لبنانية عن مسؤولين قولهم، إن التقديرات الأولية تشير إلى سقوط أكثر من 80 شهيدا ونحو 300 جريح في بيروت والضاحية وحدهما، في هجمات هي الأعنف منذ بدء الحرب على لبنان.

وفي الوقت ذاته، قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن إسرائيل "غير آبهة بكل المساعي الإقليمية والدولية لوقف الحرب"، داعيا "أصدقاء لبنان" إلى التدخل للمساعدة في وقف الاعتداءات الإسرائيلية.

وأضاف سلام أن الهجمات الإسرائيلية طالت أحياء سكنية مكتظة، في وقت أعلنت فيه وزارة الصحة اللبنانية سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى جراء الغارات المتزامنة.

ضحايا في بيروت والجنوب اللبناني

ومن جانبه، أعلن وزير الصحة اللبناني ركان ناصر الدين سقوط مئات الضحايا بين قتيل وجريح في مختلف أنحاء لبنان جراء الضربات الإسرائيلية. وأشارت مصادر أخرى، أن عدد القتلى والمصابين تجاوز الـ300، وهو رقم غير مؤكد حتى الآن.

إسرائيل تشن أكبر حملة قصف

في المقابل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، تنفيذ ما وصفه بـ"أكبر حملة قصف منسقة" على لبنان منذ انخراط حزب الله في الحرب في 2 مارس الماضي. وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، إنه استهدف نحو 100 مركز قيادة وموقع عسكري وبنية تحتية تابعة لحزب الله في بيروت والبقاع وجنوب لبنان.

وأضاف أن هذه الضربة تُعد الأكبر ضد مواقع الحزب منذ بدء عمليته في لبنان مع انخراط حزب الله في الحرب الإيرانية- الأمريكية، والتي بدأت في 28 فبراير.

وقف الحرب لا يشمل لبنان

وقال مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان له الأربعاء: " تدعم إسرائيل قرار الرئيس ترامب تعليق الضربات ضد إيران لمدة أسبوعين، وذلك بشرط أن تقوم إيران فورًا بفتح المضائق ووقف جميع الهجمات ضد الولايات المتحدة وإسرائيل ودول المنطقة".

وأضاف مكتب نتنياهو في بيانه: "أبلغت إسرائيل الولايات المتحدة بأنها ملتزمة بتحقيق هذه الأهداف، وهي أهداف مشتركة لكل من الولايات المتحدة وإسرائيل وحلفائها الإقليميين، وذلك في المفاوضات المقبلة". وأكد مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي: "وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين لا يشمل لبنان".

مدرب سيراميكا كليوباترا: توروب سر تفوقنا على فريق الأهلي
مدرب سيراميكا كليوباترا: توروب سر تفوقنا على فريق الأهلي
نجيب ساويرس: اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وأمريكا "غامض"
فيديو "خناقة المرج".. كيف أنهى 3 أجانب حياة شاب بسبب فرح؟
"خطر".. د. محمود محيي الدين: أتمنى على الوزراء ألا يوقعوا مذكرات تفاهم
لماذا الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في التشخيص خطر على صحتك؟

