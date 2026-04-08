تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، شكوى من شركة الجيزة للتنمية والتطوير العقاري المالكة لمدينة نيو جيزة، ضد موقع "مباشر من مصر"، لنشره أخبار اعتبرتها كاذبة وبقصد التشهير بها وتتضمن محتوى غير صحيح.

وأكدت شركة الجيزة للتنمية والتطوير العقاري في شكواها، أن ما نشر في الموقع الإلكتروني وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة به، تضمن مخالفة للضوابط والمعايير والأكواد الإعلامية الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.



وتم إحالة الأمر إلى لجنة الشكاوي بالمجلس برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، لإعمال شئونها فيها.