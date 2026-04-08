المنفذ الوحيد لصادرات الخام.. استهداف خط أنابيب نفطي سعودي

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدر في قطاع الطاقة السعودي قوله، يوم الأربعاء، إن خط أنابيب النفط السعودي الحيوي "شرق-غرب"، وهو المنفذ الوحيد حاليًا لصادرات الخام، تعرّض لهجوم إيراني، كما استُهدفت منشآت أخرى داخل المملكة.

وكان الخط ينقل نحو 7 ملايين برميل يوميًا من مناطق إنتاج النفط في شرق المملكة إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، وذلك بعد أن أدى إغلاق إيران الفعلي لمضيق هرمز إلى احتجاز كميات ضخمة من النفط والغاز وارتفاع أسعار الطاقة عالميًا.

تأثر تدفقات النفط

وأضاف المصدر لوكالة أنباء رويترز، أن تدفقات النفط عبر الخط من المتوقع أن تتأثر، مشيرًا إلى أن حجم الأضرار لا يزال قيد التقييم، وهو ما قد يزيد من حدة ما وصفه خبراء بأنه أسوأ أزمة طاقة في العالم.

وتستخدم شركة أرامكو السعودية ، نحو مليوني برميل يوميًا محليًا، ما يترك قرابة 5 ملايين برميل يوميًا للتصدير. وأظهرت بيانات الشحن أن تحميلات ميناء ينبع بلغت نحو 4.6 مليون برميل يوميًا، أي قريب من الطاقة القصوى، خلال الأسبوع الذي بدأ في 23 مارس، رغم تعرض المنشأة لهجمات في 19 مارس.

وفي بيان صادر يوم الأربعاء، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف عدة مواقع في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيّرة، بما في ذلك ما وصفه بمنشآت نفطية لشركات أمريكية في ينبع.