المنفذ الوحيد لصادرات الخام.. استهداف خط أنابيب نفطي سعودي

كتب : وكالات

04:31 م 08/04/2026

نفط سعودي

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدر في قطاع الطاقة السعودي قوله، يوم الأربعاء، إن خط أنابيب النفط السعودي الحيوي "شرق-غرب"، وهو المنفذ الوحيد حاليًا لصادرات الخام، تعرّض لهجوم إيراني، كما استُهدفت منشآت أخرى داخل المملكة.

وكان الخط ينقل نحو 7 ملايين برميل يوميًا من مناطق إنتاج النفط في شرق المملكة إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، وذلك بعد أن أدى إغلاق إيران الفعلي لمضيق هرمز إلى احتجاز كميات ضخمة من النفط والغاز وارتفاع أسعار الطاقة عالميًا.

تأثر تدفقات النفط

وأضاف المصدر لوكالة أنباء رويترز، أن تدفقات النفط عبر الخط من المتوقع أن تتأثر، مشيرًا إلى أن حجم الأضرار لا يزال قيد التقييم، وهو ما قد يزيد من حدة ما وصفه خبراء بأنه أسوأ أزمة طاقة في العالم.

وتستخدم شركة أرامكو السعودية ، نحو مليوني برميل يوميًا محليًا، ما يترك قرابة 5 ملايين برميل يوميًا للتصدير. وأظهرت بيانات الشحن أن تحميلات ميناء ينبع بلغت نحو 4.6 مليون برميل يوميًا، أي قريب من الطاقة القصوى، خلال الأسبوع الذي بدأ في 23 مارس، رغم تعرض المنشأة لهجمات في 19 مارس.

وفي بيان صادر يوم الأربعاء، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف عدة مواقع في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيّرة، بما في ذلك ما وصفه بمنشآت نفطية لشركات أمريكية في ينبع.

إيران: لا تهدئة دون لبنان واتفاق "العشر نقاط" هو السبيل الوحيد لوقف الحرب
إيران: لا تهدئة دون لبنان واتفاق "العشر نقاط" هو السبيل الوحيد لوقف الحرب
مدرب سيراميكا كليوباترا: توروب سر تفوقنا على فريق الأهلي
مدرب سيراميكا كليوباترا: توروب سر تفوقنا على فريق الأهلي
إيران تحذّر من استمرار استهداف لبنان: سيؤدي إلى عواقب وخيمة
إيران تحذّر من استمرار استهداف لبنان: سيؤدي إلى عواقب وخيمة
يعاني من اضطرابات.. الداخلية تكشف تفاصيل إنهاء شاب حياته أعلى كوبري المظلات
يعاني من اضطرابات.. الداخلية تكشف تفاصيل إنهاء شاب حياته أعلى كوبري المظلات
الجنايات تقضي بإعدام "غرام": ذبحت عيالها انتقامًا من زوجها
الجنايات تقضي بإعدام "غرام": ذبحت عيالها انتقامًا من زوجها

"اجتماع الجمعة".. إيران تُبلغ الوسطاء: لا جلوس مع الأمريكيين قبل إنهاء حرب لبنان
إيران تدرس الانسحاب من وقف إطلاق النار.. تعرف على السبب
لماذا صعدت إسرائيل هجماتها في لبنان؟.. الأزمات الدولية تكشف لمصراوي
مجزرة في لبنان.. "مئات الضحايا" جراء الضربات الإسرائيلية
تعرف على التصميم الجديد للعملات المعدنية فئة الجنيه و2 جنيه
بعد وقف حرب إيران.. كيف بات لبنان "وحيدًا" في وجه التصعيد؟
تعديل مواعيد قطارات سكك حديد مصر بسبب التوقيت الصيفي - مستند
أول تعليق من الرئيس السيسي على وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران
هبوط قوي في سعر الدولار مقابل الجنيه في أول رد فعل لهدنة الحرب
يتكون من 15 بندا.. ترامب يعلن عن اتفاق طويل الأمد مع إيران