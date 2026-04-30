مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الأوروبي

سبورتينج براجا

- -
22:00

فرايبورج

الدوري الأوروبي

نوتينجهام فورست

- -
22:00

أستون فيلا

دوري المؤتمر الأوروبي

شاختار دونيتسك

- -
22:00

كريستال بالاس

كرة اليد

الأهلي

- -
17:00

النادي الأوليمبى

جميع المباريات

من يحسم القمة هجوميا؟.. أرقام الأهلي والزمالك تكشف المفاجأة

كتب : هند عواد

03:22 م 30/04/2026

بيزيرا وزيزو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تحمل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، طابعا خاص لمهاجمي الفريقين، عدي الدباغ ومحمود حسن تريزيجيه، اللذين يتنافسان على صدارة هدافي الدوري المصري.

ويتفوق خط هجوم الزمالك على الأهلي في الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز، بمساهمتين تهديفيتين.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

تقام مباراة الأهلي والزمالك، في الثامنة مساء غدا الجمعة، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الخامسة من مجموعة التتويج بالدوري المصري الممتاز.

مقارنة بين خطي هجوم الأهلي والزمالك

يمتلك خط هجوم الأهلي المكون من كامويش، محمد شريف، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر ومحمود حسن تريزيجيه، 33 مساهمة تهديفية خلال الموسم الحالي من الدوري.

مقابل 35 مساهمة لخط هجوم الزمالك، المكون من عدي الدباغ، ناصر منسي، أحمد شريف، عمرو ناصر، شيكو بانزا وخوان بيزيرا.

وجاءت أرقام خط هجوم الثنائي كالآتي:

الأهلي

كامويش: 4 مباريات – 0 أهداف – 0 صناعة أهداف

محمد شريف: 15 مباراة – 3 أهداف – صناعة هدف

زيزو: 17 مباراة – 4 أهداف – صناعة 5 أهداف

بن شرقي: 23 مباراة – هدفان – صناعة 6 أهداف

حسين الشحات: 15 مباراة – هدف – صناعة هدف

طاهر محمد طاهر: 20 مباراة – هدف

محمود حسن تريزيجيه: 19 مباراة – 9 أهداف

الزمالك

عدي الدباغ: 21 مباراة – 8 أهداف – صناعة هدف

ناصر منسي: 18 مباراة – 6 أهداف – صناعة 5 أهداف

أحمد شريف: 12 مباراة – هدفان

عمرو ناصر: 7 مباريات – 0 أهداف – 0 صناعة أهداف

شيكو بانزا: 15 مباراة – 3 أهداف – صناعة 3 أهداف

خوان بيزيرا: 20 مباراة – 3 أهداف – صناعة 4 أهداف

اقرأ أيضًا:

4 حلول لتعويض هاني.. كيف يفكر توروب في الجبهة اليمنى أمام الزمالك؟

هل انقطع عن التدريبات بسبب ماتش الزمالك؟.. إنبي يوضح حقيقة أزمة كهربا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

زيزو الزمالك بيزيرا الأهلي مباراة القمة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

من يحسم القمة هجوميا؟.. أرقام الأهلي والزمالك تكشف المفاجأة
رياضة محلية

من يحسم القمة هجوميا؟.. أرقام الأهلي والزمالك تكشف المفاجأة
أبشروا بالترقيات.. 4 أبراج على موعد مع انفراجة مهنية في مايو
علاقات

أبشروا بالترقيات.. 4 أبراج على موعد مع انفراجة مهنية في مايو
تصل إلى 19.5%.. البنك التجاري الدولي يرفع أسعار الفائدة على الشهادات
أخبار البنوك

تصل إلى 19.5%.. البنك التجاري الدولي يرفع أسعار الفائدة على الشهادات
الرئيس السيسي يوجه بصرف 1500 جنيه منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة
أخبار مصر

الرئيس السيسي يوجه بصرف 1500 جنيه منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة
جدل ضياء العوضي.. شهادات صادمة لضحايا نظام الطيبات
أخبار مصر

جدل ضياء العوضي.. شهادات صادمة لضحايا نظام الطيبات

أخبار

المزيد

إعلان

جدل ضياء العوضي.. شهادات صادمة لضحايا نظام الطيبات
محامي ضياء العوضي: أنهينا إعادة تشريح الجثمان وإعادة دفنه
الرئيس السيسي يوجه بصرف 1500 جنيه منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة
الرئيس السيسي يوجه بإعفاء العمالة غير المنتظمة من هذه الرسوم.. (تفاصيل)
موجة حارة تضرب البلاد حتى السبت.. الأرصاد تكشف التفاصيل وموعد التحسن
رحلة البحث عن مخرج.. مسيحيون منفصلون يترقبون تعديلات "الأحوال الشخصية"