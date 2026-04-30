تحمل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، طابعا خاص لمهاجمي الفريقين، عدي الدباغ ومحمود حسن تريزيجيه، اللذين يتنافسان على صدارة هدافي الدوري المصري.

ويتفوق خط هجوم الزمالك على الأهلي في الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز، بمساهمتين تهديفيتين.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

تقام مباراة الأهلي والزمالك، في الثامنة مساء غدا الجمعة، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الخامسة من مجموعة التتويج بالدوري المصري الممتاز.

مقارنة بين خطي هجوم الأهلي والزمالك

يمتلك خط هجوم الأهلي المكون من كامويش، محمد شريف، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر ومحمود حسن تريزيجيه، 33 مساهمة تهديفية خلال الموسم الحالي من الدوري.

مقابل 35 مساهمة لخط هجوم الزمالك، المكون من عدي الدباغ، ناصر منسي، أحمد شريف، عمرو ناصر، شيكو بانزا وخوان بيزيرا.

وجاءت أرقام خط هجوم الثنائي كالآتي:

الأهلي

كامويش: 4 مباريات – 0 أهداف – 0 صناعة أهداف

محمد شريف: 15 مباراة – 3 أهداف – صناعة هدف

زيزو: 17 مباراة – 4 أهداف – صناعة 5 أهداف

بن شرقي: 23 مباراة – هدفان – صناعة 6 أهداف

حسين الشحات: 15 مباراة – هدف – صناعة هدف

طاهر محمد طاهر: 20 مباراة – هدف

محمود حسن تريزيجيه: 19 مباراة – 9 أهداف

الزمالك

عدي الدباغ: 21 مباراة – 8 أهداف – صناعة هدف

ناصر منسي: 18 مباراة – 6 أهداف – صناعة 5 أهداف

أحمد شريف: 12 مباراة – هدفان

عمرو ناصر: 7 مباريات – 0 أهداف – 0 صناعة أهداف

شيكو بانزا: 15 مباراة – 3 أهداف – صناعة 3 أهداف

خوان بيزيرا: 20 مباراة – 3 أهداف – صناعة 4 أهداف

