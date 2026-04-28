مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

بتروجت

0 1
17:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

زد

1 0
17:00

فاركو

الدوري المصري

المقاولون العرب

1 1
20:00

غزل المحلة

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

3 2
22:00

بايرن ميونيخ

الدوري السعودي

الهلال

1 0
21:00

ضمك

جميع المباريات

بعد الإخفاقات الأخيرة.. مطالبات بعقد جمعية عمومية طارئة بالأهلي

كتب : محمد عبد الهادي

08:52 م 28/04/2026 تعديل في 09:11 م

النادي الأهلي

عبر الكثير من أعضاء الجمعية العمومية بالنادي الأهلي، عن استيائهم من تدهور أحوال الفريق في الفترة الأخيرة، محملين الإدارة سوء النتائج ومطالبين يتحملهم المسؤولية.

ونشر الدكتور وليد الفيل عضو الجمعية العمومية بالأهلي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بيان موقع من 56 عضوًا من عدد لأعضاء الجمعية العمومية مطالبين فيه بعقد جمعية عمومية طارئة.

وجاء أبرز ما رصده البيان كالتالي: "من موقع الانتماء الذي لا يقبل المساومة، ومن ذاكرة تحفظ للأهلي مجده لا لتتاجر به وانطلاقًا من مسؤوليتنا كأعضاء في الجمعية العمومية، وحرضًا على صون تاريخ النادي الأهلي ومكانته، نرى أن لحظة المصارحة قد فرضت نفسها، ولم يعد مقبولا تأجيلها أو الالتفاف عليها.

وتابع البيان: "لقد وصل النادي الأهلي، الذي كان يومًا معيارا للانضباط والاحتراف والتفوق ، إلى حالة لا تليق باسمه ولا تاريخه، مابين انكسارات متتالية لفريق الكرة، وقرارات افتقرت إلى الرؤية".

وواصل: "لا ننكر إنصافًا للحق - أنكم حققتم إنجازات تُذكر، وأسهمتم في لحظات نجاح ستظل جزءًا من سجل الأهلي ، نشكركم عليها ونقدرها ، لكننا نرفض في الوقت ذاته أن تتحول هذه الإنجازات إلى درع يُستخدم لتبرير الفشل ، أو غطاءٍ يُخفي ما آلت إليه الأمور ، فالتاريخ لا يُكتب بنصف الحقيقة".

وأردف: "نطالبكم بتحمل مسؤولياتكم الكاملة عمّا آل إليه حال النادى، ليس فقط إداريًا ، بل أخلاقيًا وتاريخيًا ، أمام أعضاء الجمعية العمومية والجماهير .

واختتم البيان: "نطالبكم باتخاذ خطوة تعكس احترامكم لهذا الكيان : إما الاستجابة لدعوتنا السابق توجيهها اليكم بعقد جمعية عمومية طارئة تُطرح فيها الثقة في استمراركم ، وتُعاد الكلمة إلى الأعضاء أصحاب الحق الأصيل في اتخاذ القرار، أو حسم الأمر واختصار الطريق بالتقدم باستقالة فورية.


أمريكا تفرض عقوبات على 35 فردا وكيانا لدورهم في حرب إيران
شئون عربية و دولية

أمريكا تفرض عقوبات على 35 فردا وكيانا لدورهم في حرب إيران
إبراهيم حسن يكشف لمصراوي تفاصيل وديتي مصر أمام روسيا والبرازيل قبل المونديال
رياضة عربية وعالمية

إبراهيم حسن يكشف لمصراوي تفاصيل وديتي مصر أمام روسيا والبرازيل قبل المونديال
بعد جدل نظام الطيبات.. الدكتور مجدي نزيه: "اللي يديك ورقة مطبوعة تقولك
مصراوى TV

بعد جدل نظام الطيبات.. الدكتور مجدي نزيه: "اللي يديك ورقة مطبوعة تقولك
"بسبب صورة أقلقت ترامب".. اتهام جديد يلاحق مسؤول أمريكي سابق
شئون عربية و دولية

"بسبب صورة أقلقت ترامب".. اتهام جديد يلاحق مسؤول أمريكي سابق

هداف الدوري المصري.. من هو علي سليمان نجم كهرباء الإسماعيلية؟
رياضة محلية

هداف الدوري المصري.. من هو علي سليمان نجم كهرباء الإسماعيلية؟

