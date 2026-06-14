كشفت الأجهزة الأمنية في دولة ليبيا، عن ملابسات جريمة قتل مروعة طمست معالمها لسنوات طويلة، شهدتها منطقة "بطة" ببلدية الساحل، إثر اختفاء غامض لشاب منذ عام 2017، ليتبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقات المجني عليه اللاتي تخلصن منه ودفنّ جثته لإخفاء معالم الجريمة.

العثور على رفات شاب داخل غابة معزولة

وأعلن جهاز البحث الجنائي (فرع الساحل التابع لمديرية أمن المرج)، أن عمليات البحث والتمشيط الموسعة قادت الأجهزة الأمنية إلى مفاجأة صادمة، حيث عُثر على رفات الشاب المفقود مدفونة داخل مزرعة مهجورة قديمة تعود ملكيتها للعائلة، وتقع في منطقة غابات معزولة، مما جعلها مكانًا سريًا لإخفاء الجثة طيلة 9 أعوام.

وتم تشكيل غرفة عمليات سرية لكشف ملابسات الواقعة، وبإجراء التحقيقات الموسعة مع شقيق الشاب المفقود، فجّر مفاجأة مدوية وأدلى باعترافات تفيد بأن شقيقاته الإناث هن من ارتكبن الجريمة وتخلصن من أخيهن داخل منزل العائلة.

اعترافات صادمة: قتل بـ "طفاية سجائر ومطرقة" ثم حرق الجثة

وعقب تقنين الإجراءات وضبط المتهمات، كشفت إحدى الشقيقات خلال استجوابها عن كواليس اللحظات الأخيرة في حياة الضحية وطريقة التخلص منه، حيث اعترفت بأن مشادة تطورت إلى اعتداء، قامت على إثرها الشقيقات بتوجيه ضربة قاتلة على رأس شقيقهن باستخدام "طفاية سجائر زجاجية"، تلتها ضربة أخرى عنيفة بـ "مطرقة حديدية" حتى فارق الحياة.

وتابعت المتهمة في الاعترافات، أنهن قمن بعد ذلك بلف الجثة داخل "لحاف" (بطانية)، ونقلها إلى المزرعة المهجورة وسط الغابات، حيث قمن بحرق الجثة تمامًا ثم دفن الرماد والرفات تحت الأرض لإخفاء الأدلة.

أصدرت النيابة العامة الليبية تعليماتها الرسمية بالتحفظ على رفات الضحية، وإحالة القضية إلى الخبرة القضائية (الطب الشرعي) لفحص العظام، مع إصدار قرار بتمديد حبس المتهمات على ذمة التحقيقات المستمرة لضمان تحقيق العدالة.

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